San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
Sociedad

Municipalidad de Barranco abre Puente de los Suspiros este 14 de febrero por el Día de San Valentín

El acceso será hasta el 15 de febrero y permitirá el desarrollo de actividades culturales, así como el reencuentro de la ciudadanía en una fecha de alta afluencia.

Vecinos de Barranco podrán pasear por el Puente de los Suspiros este 14 de febrero.
Vecinos de Barranco podrán pasear por el Puente de los Suspiros este 14 de febrero. | Foto: composición LR

Los vecinos de Barranco podrán celebrar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero en el Puente de los Suspiros, luego de que el municipio decidiera abrirlo de manera excepcional al público. La medida permitirá el acceso al monumento histórico en una de las fechas con mayor concurrencia en el distrito.

Mediante un comunicado, la comuna informó que el emblemática estructura permanecerá abierto hasta el 15 de febrero, pese a que se encontraba dentro de un período de cierre por trabajos de restauración. De este modo, residentes, turistas nacionales y extranjeros podrán recorrer el lugar durante el Día de San Valentín.

PUEDES VER: Municipalidad de Barranco exige pagos por tomarse fotos ''profesionales'' en el Puente de los Suspiros: ¿existe una ordenanza?

Comunicado de la Municipalidad de Barranco. Foto: composición LR / Municipalidad de Barranco

Festival del Puente de los Suspiros reunirá a vecinos y turistas

Como parte de la jornada, el Concejo edil invitó a la ciudadanía a participar en el Festival del Puente de los Suspiros, que se desarrollará este sábado desde las 6.00 p. m. Las actividades están orientadas a promover el encuentro y la convivencia en el marco de la fecha.

El anuncio se dio luego de que se informara el cierre del puente por 180 días, a partir del 3 de febrero, debido al deterioro de su infraestructura. Las obras, financiadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), responden a la falta de mantenimiento por más de 12 años, lo que generó riesgos en las vigas y el entablado.

Puente de los Suspiros cumple 150 años y recibe miles de visitantes

Este 14 de febrero, el Puente de los Suspiros cumple 150 años desde su inauguración en 1876. Según estimaciones oficiales, el monumento recibe cerca de 50.000 visitantes nacionales y 14.000 extranjeros al año. Vecinos del distrito destacaron la reapertura temporal y señalaron que se trata de un espacio clave no solo para parejas, sino también para reencontrarse con amistades y familiares.

