Leiva en Lima 2026: cantautor español está cerca del sold out para su concierto en Barranco

Leiva, uno de los artistas más influyentes del rock y el pop en español de las últimas décadas, está cerca de pisar suelo peruano por primera vez. La escena musical peruana se prepara para recibir con entusiasmo al músico español, quien ofrecerá un esperado concierto en Lima este viernes 23 de enero.

José Miguel Conejo Torres, nombre real del artista de 45 años, llega a Lima en un contexto de plena madurez artística, consolidado como una de las voces más personales y respetadas de la música iberoamericana. Este concierto se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Barranco, espacio que promete volverse una velada cargada de nostalgia.

Festiautor, productora a cargo del concierto de Leiva en Lima, ha confirmado que quedan pocas entradas para este show. Los boletos aún se pueden adquirir en Joinnus con precios que van desde S/220.

¿Quién es Leiva y cuál es su trayectoria artística?



Nacido en la ciudad de Madrid, Leiva cuenta con una trayectoria de más de dos décadas al servicio de la música. Como se recuerda, a principios de los 2000 integró el dúo Pereza. Junto a su compañero Rubén Pozo, alcanzó un notable éxito gracias a un estilo en donde fusiona rock clásico y pop urbano.

Tras su separación de 2011, Leiva siguió avanzando en solitario y eso le permitió alcanzar madurez tanto musical como lírica. Discos como ‘Diciembre’ (2012), ‘Monstruos’ (2016) o ‘Cuando te muerdes el labio’ (2021) han confirmado su capacidad para combinar introspección, melodía y energía rockera.

Con una carrera marcada por la autenticidad, letras profundas y una identidad sonora inconfundible, Leiva ha sabido construir un vínculo sólido con su audiencia, trascendiendo modas y generaciones. Su visita a nuestro país no pasa desapercibida y genera una gran expectativa entre sus seguidores, quienes han acompañado fielmente cada etapa de su evolución musical.

Durante el último año, ha completado una gira de referencia en el panorama musical de España. Gracias a su tour, ha logrado hacer sold outs en tiempo récord en plazas como Toledo, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Sanxenxo, Barcelona o La Coruña. En Lima también está cerca de serlo. Sin duda, estos hitos confirman la profunda conexión que tiene con su público, confirmándolo como una de las figuras más sólidas y queridas del panorama musical de su país.

