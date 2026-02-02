HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Puente de los Suspiros permanecerá cerrado durante seis meses para reforzar seguridad y preservar patrimonio cultural

La intervención al Puente de los Suspiros en Barranco incluye cambio total del entablado, mantenimiento de vigas de soporte, restauración de farolas históricas e instalación de iluminación LED, preservando la esencia del monumento.

Los trabajos de reforzamiento en el Puente de los Suspiros se realizarán desde este martes.
Los trabajos de reforzamiento en el Puente de los Suspiros se realizarán desde este martes. | Difusión

El histórico Puente de los Suspiros, en Barranco, será cerrado al tránsito peatonal por seis meses (180 días) desde este martes para ejecutar trabajos de restauración y reforzamiento estructural destinados a preservar su valor patrimonial y garantizar la seguridad de los visitantes. La intervención, que demandará una inversión superior al millón de soles, estará a cargo del Consorcio Barranco y forma parte de un proyecto integral de mejora de la oferta turística del distrito.

El cierre temporal implica la habilitación de desvíos en la Bajada de los Baños para quienes se dirigen hacia las playas de la Costa Verde. La obra se formalizó esta mañana con la firma de un convenio entre la Municipalidad de Barranco y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que incluye la entrega de 200 metros de terreno para la ejecución de los trabajos.

TE RECOMENDAMOS

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

lr.pe

¿Por qué se realiza la intervención en el puente?

Según detalló Mincetur, la intervención contempla el cambio total del entablado del puente, el mantenimiento de las vigas de soporte, la restauración de las farolas históricas y la instalación de un sistema de iluminación LED que realce el monumento sin modificar su esencia. Además, se reforzarán los componentes de madera y metal mediante tratamientos técnicos especializados para prolongar su vida útil.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

También se realizará la restitución de revoques de cal en los muros de contención y se modernizará la infraestructura eléctrica con tuberías adecuadas, bajo criterios de intervención reversibles que respeten la autenticidad del puente. Estas acciones buscan prevenir riesgos asociados al deterioro acumulado, ya que la estructura no ha recibido mantenimiento integral desde 2014.

PUEDES VER: Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

lr.pe

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, recordó que el Puente de los Suspiros fue construido en 1876 para conectar barrios colindantes y que este 14 de febrero cumplirá 150 años. La obra forma parte del proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, que beneficiará a más de 332 mil personas y apunta a dinamizar la actividad turística y económica del distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Auto da vueltas de campana y cae en Moray, Patrimonio Cultural de la Nación en Cusco: activan alerta por daños al complejo arqueológico inca

Auto da vueltas de campana y cae en Moray, Patrimonio Cultural de la Nación en Cusco: activan alerta por daños al complejo arqueológico inca

LEER MÁS
El ejemplar de Cien años de soledad que Vargas Llosa calificó con 20 ya es Patrimonio Cultural del Perú

El ejemplar de Cien años de soledad que Vargas Llosa calificó con 20 ya es Patrimonio Cultural del Perú

LEER MÁS
Patrimonio histórico de más de 90 años en Barrios Altos será restaurado con una inversión de S/ 200 millones

Patrimonio histórico de más de 90 años en Barrios Altos será restaurado con una inversión de S/ 200 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Madre denuncia falta de apoyo de la PNP en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

Madre denuncia falta de apoyo de la PNP en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025