El histórico Puente de los Suspiros, en Barranco, será cerrado al tránsito peatonal por seis meses (180 días) desde este martes para ejecutar trabajos de restauración y reforzamiento estructural destinados a preservar su valor patrimonial y garantizar la seguridad de los visitantes. La intervención, que demandará una inversión superior al millón de soles, estará a cargo del Consorcio Barranco y forma parte de un proyecto integral de mejora de la oferta turística del distrito.

El cierre temporal implica la habilitación de desvíos en la Bajada de los Baños para quienes se dirigen hacia las playas de la Costa Verde. La obra se formalizó esta mañana con la firma de un convenio entre la Municipalidad de Barranco y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que incluye la entrega de 200 metros de terreno para la ejecución de los trabajos.

¿Por qué se realiza la intervención en el puente?

Según detalló Mincetur, la intervención contempla el cambio total del entablado del puente, el mantenimiento de las vigas de soporte, la restauración de las farolas históricas y la instalación de un sistema de iluminación LED que realce el monumento sin modificar su esencia. Además, se reforzarán los componentes de madera y metal mediante tratamientos técnicos especializados para prolongar su vida útil.

También se realizará la restitución de revoques de cal en los muros de contención y se modernizará la infraestructura eléctrica con tuberías adecuadas, bajo criterios de intervención reversibles que respeten la autenticidad del puente. Estas acciones buscan prevenir riesgos asociados al deterioro acumulado, ya que la estructura no ha recibido mantenimiento integral desde 2014.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, recordó que el Puente de los Suspiros fue construido en 1876 para conectar barrios colindantes y que este 14 de febrero cumplirá 150 años. La obra forma parte del proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, que beneficiará a más de 332 mil personas y apunta a dinamizar la actividad turística y económica del distrito.

