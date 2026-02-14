La Libertad: acaban con la vida de dos hombres dentro de un bar en Chepén

Las víctimas se encontraban bebiendo en el bar La Dora cuando fueron sorprendidas por sus atacantes. Foto: Composición LR / Cortesía

Un nuevo acto de violencia vuelve a estremecer la provincia de Chepén, en la región de La Libertad, donde dos hombres perdieron la vida luego de que dos desconocidos llegarán a disiparlos mientras compartían en un el interior de un bar.

El ataque ocurrió la tarde del viernes 13 de febrero en el centro poblado Chequén. Según las autoridades, los pistoleros llegaron en una moto hasta el bar La Dora. Allí, los criminales ingresaron para disparar varias veces contra sus víctimas. Algunos asistentes salieron corriendo del lugar tras presenciar la escena.

Tras cometer el delito, los sicarios huyeron en una unidad móvil menor con rumbo desconocido, dejando heridos a Alindor Benavidez Cabrera y Deivis Nuñez Suares, quienes fueron auxiliados y trasladados hasta el centro de salud por vecinos de la zona. Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos certificaron su deceso.

Al lugar de la escena del crimen llegaron efectivos de criminalística de la Policía para iniciar con las diligencias correspondientes. Una cámara de la zona grabó cómo los autores del crimen ingresaron al establecimiento y será útil para las investigaciones.