HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

La Libertad: acaban con la vida de dos hombres dentro de un bar en Chepén

Las víctimas se encontraban bebiendo cuando fueron sorprendidos por dos desconocidos que ingresaron al establecimiento para cumplir su objetivo. Una cámara de la zona grabó como los pistoleros huyeron de la escena del crimen.

Las víctimas se encontraban bebiendo en el bar La Dora cuando fueron sorprendidas por sus atacantes. Foto: Composición LR / Cortesía
Las víctimas se encontraban bebiendo en el bar La Dora cuando fueron sorprendidas por sus atacantes. Foto: Composición LR / Cortesía

Un nuevo acto de violencia vuelve a estremecer la provincia de Chepén, en la región de La Libertad, donde dos hombres perdieron la vida luego de que dos desconocidos llegarán a disiparlos mientras compartían en un el interior de un bar.

El ataque ocurrió la tarde del viernes 13 de febrero en el centro poblado Chequén. Según las autoridades, los pistoleros llegaron en una moto hasta el bar La Dora. Allí, los criminales ingresaron para disparar varias veces contra sus víctimas. Algunos asistentes salieron corriendo del lugar tras presenciar la escena.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: PNP incauta más de 500 explosivos que serían destinados a organizaciones criminales en La Libertad

lr.pe

Tras cometer el delito, los sicarios huyeron en una unidad móvil menor con rumbo desconocido, dejando heridos a Alindor Benavidez Cabrera y Deivis Nuñez Suares, quienes fueron auxiliados y trasladados hasta el centro de salud por vecinos de la zona. Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos certificaron su deceso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Al lugar de la escena del crimen llegaron efectivos de criminalística de la Policía para iniciar con las diligencias correspondientes. Una cámara de la zona grabó cómo los autores del crimen ingresaron al establecimiento y será útil para las investigaciones.

Notas relacionadas
PNP incauta más de 500 explosivos que serían destinados a organizaciones criminales en La Libertad

PNP incauta más de 500 explosivos que serían destinados a organizaciones criminales en La Libertad

LEER MÁS
Durante las vacaciones judiciales continuamos trabajando para mejorar los espacios físicos a favor de la familia judicial y nuestros usuarios

Durante las vacaciones judiciales continuamos trabajando para mejorar los espacios físicos a favor de la familia judicial y nuestros usuarios

LEER MÁS
Corte de La Libertad refuerza cumplimiento de metas y atención empática en juzgados penales

Corte de La Libertad refuerza cumplimiento de metas y atención empática en juzgados penales

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Perú en alerta por Niño Costero: iniciaría en marzo y se extendería hasta noviembre, advierte ENFEN

Perú en alerta por Niño Costero: iniciaría en marzo y se extendería hasta noviembre, advierte ENFEN

LEER MÁS
Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

Niña de 9 años es salvada tras ingerir más de 20 imanes en Breña: su madre revela cómo lo descubrió

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Libertad: acaban con la vida de dos hombres dentro de un bar en Chepén

'El arte de Sarah' reparto: guía de actores y personajes de la impactante serie coreana que Netflix acaba de estrenar

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY, desde Trujillo, vía Liga 1 Max por internet?

Sociedad

Turista turco sufre el robo de su celular a solo dos cuadras de Palacio de Gobierno

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Reniec habilita agentes automatizados en Lima y en varias regiones del Perú para tramitar actas y duplicado de DNI sin necesidad de hacer colas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

"José Jerí se tiene que ir": Marisol Pérez Telle asegura que se conseguirán los votos para la salida del mandatario interino

De aliados a enemigos: Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de mantener a Jerí en Palacio de Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025