Corte de La Libertad refuerza cumplimiento de metas y atención empática en juzgados penales

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, también realizó una visita inopinada a la sede donde funcionan los juzgados penales. En esta dependencia, la doctora León Velásquez exhortó a los magistrados y al personal a cumplir no solo las metas de producción, sino también la meta cumplida que corresponde a las labores jurisdiccionales como descargas, hitos y escritos, a fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Además, los instó a trabajar con empatía hacia el usuario, quien espera una atención oportuna y célere a sus denuncias, para garantizar el respeto a sus derechos.