Judicialidad

Durante las vacaciones judiciales continuamos trabajando para mejorar los espacios físicos a favor de la familia judicial y nuestros usuarios

La Corte de La Libertad inicia trabajos de reforzamiento en el Módulo Básico de Justicia de Huamachuco, ante las constantes lluvias en la región.

Las acciones incluyen la ampliación de aleros y limpieza de canaletas. Fuente: Difusión.
Las acciones incluyen la ampliación de aleros y limpieza de canaletas. Fuente: Difusión.

El área de Infraestructura de la Corte de La Libertad ha iniciado los trabajos de reforzamiento del techo, ampliación de aleros, limpieza de canaletas, entre otras acciones, en el Módulo Básico de Justicia de Huamachuco, como medidas preventivas ante las lluvias constantes en la zona.

Esta labor se efectúa tras la visita de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, a este módulo, y la necesidad de mejorar los espacios para garantizar ambientes seguros y adecuados tanto para la familia judicial como para los usuarios de la provincia de Sánchez Carrión.

¡Seguimos comprometidos con la justicia y con la seguridad!

