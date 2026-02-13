Día de San Valentín 2026: dónde y cómo ver peliculas sobre parejas, amores imposibles y triángulos amorosos este 14 de febrero

'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos' es una película que explora el amor trágico. | Foto: HBO Max

'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos' es una película que explora el amor trágico. | Foto: HBO Max

El 14 de febrero, Día de San Valentín, no solo es una fecha para flores y cenas románticas; también se ha convertido en un momento ideal para disfrutar de historias que exploran las distintas formas del amor. Desde romances apasionados hasta vínculos marcados por la distancia o la imposibilidad, las plataformas de streaming ofrecen un abanico de títulos que invitan a emocionarse y reflexionar.

Este año, HBO Max es una de las opciones con estrenos y clásicos que ponen en primer plano a parejas inolvidables, triángulos amorosos y relatos de desamor. La selección incluye producciones originales y películas premiadas que se han convertido en referentes del género.

'Anora'

Ganadora de cinco premios Oscar, incluyendo los de mejor película y mejor actriz para Mikey Madison, narra la historia de Ani, una estríper que se casa en Las Vegas con el hijo de un oligarca ruso. Lo que parecía un cuento de hadas se convierte en una lucha contra la oposición de la poderosa familia del novio, sin imaginar el giro inesperado que daría su vida.

'Orgullo y prejuicio'

El clásico de Jane Austen revive en pantalla con la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, quienes superan prejuicios y diferencias sociales para dar paso a una de las declaraciones más románticas del cine. La película, estrenada en 2005, fue protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen.

'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos'

Joel y Clementine recurren a una tecnología para borrar los recuerdos de su relación. La película, con Jim Carrey y Kate Winslet, plantea una reflexión sobre el valor de las memorias, incluso aquellas que nacen del dolor.

'Nosferatu'

Ellen y Thomas ven su relación amenazada por un ente misterioso que regresa del pasado. La protagonista deberá tomar decisiones que podrían salvar a su esposo y a toda la ciudad en este largometraje considerado un romance de terror gótico.

'Expiación, deseo y pecado'

Cecilia y Robbie se aman desde jóvenes, pero una falsa acusación los separa durante años. El filme explora la fuerza del amor frente a la injusticia y el paso del tiempo.

'A él no le gustas tanto'

Gigi, interpretada por Ginnifer Goodwin, enfrenta el rechazo y aprende a interpretar las señales del amor con la ayuda de Alex (Justin Long). La película muestra distintas relaciones atravesadas por infidelidades y desencuentros. Su elenco de lujo incluye a Jennifer Connelly, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Scarlett Johansson, Bradley Cooper y Kevin Connolly.

Otras opciones en streaming

Además de HBO Max, plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video también ofrecen títulos ideales para San Valentín. En Netflix destacan títulos como la trágica 'Yo antes de ti' y la trilogía de 'A todos los chicos de los que me enamoré'. Disney+ apuesta por una variedad de películas como 'Un romance para recordar', 'Mientras dormías' y la saga de 'Bridget Jones', e incluso animaciones como 'La Bella y la Bestia'. Prime Video, por su parte, incluye 'La idea de ti', 'Con todos menos contigo' y un clásico como 'Marty', propuestas que exploran tanto el romance como los vínculos humanos en distintas dimensiones.

De esta manera, el Día de San Valentín 2026 se convierte en una oportunidad para elegir entre historias de pasión, desencuentro, segundas oportunidades y comedia, disponibles en las principales plataformas de streaming.