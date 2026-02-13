Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho

La mujer abandonó el lugar luego de la gresca con la víctima. Las autoridades lograron ubicarla y detenerla | Composición LR

Sheyla Príncipe Marín (25) fue arrestada por efectivos de la comisaría de La Huayrona después de ser acusada de matar a su pareja, identificado como Jorge Gamarra Guerrero (26), con un cuchillo dentro de la habitación que compartían en su vivienda en San Juan de Lurigancho.

Según los informes de la policía, el hogar se convirtió en el escenario de una pelea violenta que resultó en la muerte del joven. Tras el ataque, la presunta agresora huyó del lugar con rumbo desconocido para eludir la detención. Sin embargo, el operativo de los agentes permitió detenerla.

Víctima encontrada al interior de su dormitorio

Mientras se realizaban las investigaciones en el lugar del crimen, los agentes hallaron a dos menores de edad dentro de la vivienda donde ocurrió el asesinato. Según los oficiales, los niños presenciaron el momento exacto del altercado que concluyó con la víctima fallecida.

Las autoridades se han hecho cargo de los menores hallados, quienes estarán bajo supervisión para determinar su custodia legal tras el homicidio. La detenida se encuentra bajo la custodia de los agentes de La Huayrona, mientras que los representantes del Ministerio Público han comenzado el proceso legal para determinar su culpabilidad en relación al delito de homicidio.

