Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho
En la escena del crimen se hallaron a dos menores que habrían presenciado el violento incidente. Actualmente, las autoridades están a cargo de su custodia mientras se evalúa la situación legal de la detenida.
Sheyla Príncipe Marín (25) fue arrestada por efectivos de la comisaría de La Huayrona después de ser acusada de matar a su pareja, identificado como Jorge Gamarra Guerrero (26), con un cuchillo dentro de la habitación que compartían en su vivienda en San Juan de Lurigancho.
Según los informes de la policía, el hogar se convirtió en el escenario de una pelea violenta que resultó en la muerte del joven. Tras el ataque, la presunta agresora huyó del lugar con rumbo desconocido para eludir la detención. Sin embargo, el operativo de los agentes permitió detenerla.
Víctima encontrada al interior de su dormitorio
Mientras se realizaban las investigaciones en el lugar del crimen, los agentes hallaron a dos menores de edad dentro de la vivienda donde ocurrió el asesinato. Según los oficiales, los niños presenciaron el momento exacto del altercado que concluyó con la víctima fallecida.
Las autoridades se han hecho cargo de los menores hallados, quienes estarán bajo supervisión para determinar su custodia legal tras el homicidio. La detenida se encuentra bajo la custodia de los agentes de La Huayrona, mientras que los representantes del Ministerio Público han comenzado el proceso legal para determinar su culpabilidad en relación al delito de homicidio.
