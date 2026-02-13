HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho

En la escena del crimen se hallaron a dos menores que habrían presenciado el violento incidente. Actualmente, las autoridades están a cargo de su custodia mientras se evalúa la situación legal de la detenida.

La mujer abandonó el lugar luego de la gresca con la víctima. Las autoridades lograron ubicarla y detenerla
| Composición LR

Sheyla Príncipe Marín (25) fue arrestada por efectivos de la comisaría de La Huayrona después de ser acusada de matar a su pareja, identificado como Jorge Gamarra Guerrero (26), con un cuchillo dentro de la habitación que compartían en su vivienda en San Juan de Lurigancho.

Según los informes de la policía, el hogar se convirtió en el escenario de una pelea violenta que resultó en la muerte del joven. Tras el ataque, la presunta agresora huyó del lugar con rumbo desconocido para eludir la detención. Sin embargo, el operativo de los agentes permitió detenerla.

Víctima encontrada al interior de su dormitorio

Mientras se realizaban las investigaciones en el lugar del crimen, los agentes hallaron a dos menores de edad dentro de la vivienda donde ocurrió el asesinato. Según los oficiales, los niños presenciaron el momento exacto del altercado que concluyó con la víctima fallecida.

Las autoridades se han hecho cargo de los menores hallados, quienes estarán bajo supervisión para determinar su custodia legal tras el homicidio. La detenida se encuentra bajo la custodia de los agentes de La Huayrona, mientras que los representantes del Ministerio Público han comenzado el proceso legal para determinar su culpabilidad en relación al delito de homicidio.

Mujer de 78 años en SJL fue desalojada mientras salía a almorzar: dueña le subió el alquiler de un día para otro

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Extorsionadores retienen a transportistas y los obligan a grabar amenazas en SJL: "Con ellos tenemos que arreglar"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

