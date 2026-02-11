Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

Krito, cabecilla de la banda, confesó que orden para asesinar a chofer salió del penal del Callao.

Cuatro sicarios del Callao, entre ellos un menor de 15 años, involucrados en el asesinato de un chofer de la empresa de transporte de transporte Pesquero S.A., fueron capturados y confesaron el delito. Ahora son investigados por una serie de resonantes crímenes que vienen sacudiendo a la capital.

Cristopher Aldair Rodríguez Loayza (27), alias Krito, quien sería el canecilla de los ‘gatilleros’, Juan Pablo Pastrana Pajuelo (30) alias Nero, Félix Leonardo Polo Raa (28) alias Toreto, y el adolescente L.A.G.A., conocido como Caquita, intervenido en la calle Loreto Callao, acribillaron contra el ómnibus de placa ANX-862.

‘Krito’ confesó que la orden para cometer el asesinato salió del penal Sarita Colonia (Callao) y reveló que fue su propio padre (Christofer Rodríguez), quien purga prisión en ese reclusorio, el que le ofreció esa “chambita”.

-¿Cómo te llamas?

Christofer…

-¿Natural de dónde eres?

Del Callao.

-¿Por qué cometiste este delito?

Jefe, mi papa está en Sarita (penal) y le aventaron una granada, me llamó (por teléfono) y me dijo que tenía una ‘chambita’.

-¿Cómo coordinaron?

Me dijo: Te van a ir a recoger y vas a disparar.

-¿A quién tenían que disparar?

Mi papá me dijo que matara a cualquiera de la empresa de la empresa de transporte.

¿Eso te dijo, a cualquiera?

Si, pero le dije que iba a disparar solo a la lata (carrocería).

-¿Cuánto te iban a dar (pagar)?

Si lo mataba, 2 mil soles.

-¿Luego que hiciste?

Regrese a mi casa y una señora recogió el arma.

Esta entrevista preliminar a la que tuvo acceso La República fue entre el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y el sicario detenido. En otro diálogo con ‘Nero’ también confirma esta versión.

Los detenidos serían miembros de la banda criminal ‘Los Fuleros de Krito’. Ellos fueron arrestados por personal de la Dirección de Inteligencia (Dirin) en coordinación con agentes del Departamento mde Investigación Criminal Breña-Pueblo Libre por delito contra el patrimonio (extorsión).

Las operaciones de captura fueron realizadas la noche del 10 de febrero en la avenida Malecón Grau, cuadra 10, y en la segunda cuadra de la avenida Marco Polo, Callao.

Revoredo explicó que, por información proporcionada por una fuente humana, el personal policial tomó conocimiento de que integrantes de una banda criminal, quienes horas antes habrían atentado contra el bus de placa ANX-862, perteneciente a la empresa Transporte Pesquero S.A., se encontrarían reunidos en inmediaciones de la avenida Miguel Grau.

Detalló que, ante dicha información, el personal de la Dirin en coordinación con la Depincri Breña, se constituyó en la jurisdicción del Callao, logrando divisar el vehículo de placa BPV-353, el cual habría participado en el atentado, procediéndose a su intervención y logrando reducir a un integrante.

Asimismo, posteriormente se supo que el cabecilla y otro integrante se encontrarían ubicados en la avenida Marco Polo, cuadra 12, Callao, por lo que los agentes se desplazaron al lugar, logrando ubicarlos. Estos intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos.

Alias Krito, el cabecilla, nació en el Callao el 14 de junio de 1998. Entre el 2023 y 2025 ha sido detenido cuatro veces por tráfico ilícito de drogas. También tiene una denuncia por estafa en Chaclacayo y otra por violencia contra la mujer en Ciudad del Pescador. En el 2021 fue detenido también por receptación en el Callao.

Alias Toreto también registra un amplio prontuario por tráfico de drogas, violencia contra la mujer y falsificación; mientras que, alias Nero tiene denuncia por delito de violencia contra la mujer.

A ellos se les incautó un automóvil, una pistola, dos cartuchos de dinamita y 16 municiones.