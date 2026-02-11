HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN MAÑANA| PROGRAMA DEL 11 DE FEBRERO

Sociedad

Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

 “Mi papá me dijo que tenía una ‘chambita’, que matara a cualquiera de la empresa Pesquero y me iban a dar 2 mil soles”, confesó ‘Krito’, cabecilla y ‘gatillero’ que acribilló a conductor. Miembros de la banda criminal ‘Los Fuleros de Krito’ salían a matar por encargo. Policía los captura al líder y a otros tres integrantes entre ellos un menor de 15 años.

Krito, cabecilla de la banda, confesó que orden para asesinar a chofer salió del penal del Callao.
Krito, cabecilla de la banda, confesó que orden para asesinar a chofer salió del penal del Callao.

Cuatro sicarios del Callao, entre ellos un menor de 15 años, involucrados en el asesinato de un chofer de la empresa de transporte de transporte Pesquero S.A., fueron capturados y confesaron el delito. Ahora son investigados por una serie de resonantes crímenes que vienen sacudiendo a la capital.

Cristopher Aldair Rodríguez Loayza (27), alias Krito, quien sería el canecilla de los ‘gatilleros’, Juan Pablo Pastrana Pajuelo (30) alias Nero, Félix Leonardo Polo Raa (28) alias Toreto, y el adolescente L.A.G.A., conocido como Caquita, intervenido en la calle Loreto Callao, acribillaron contra el ómnibus de placa ANX-862.

TE RECOMENDAMOS

CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

‘Krito’ confesó que la orden para cometer el asesinato salió del penal Sarita Colonia (Callao) y reveló que fue su propio padre (Christofer Rodríguez), quien purga prisión en ese reclusorio, el que le ofreció esa “chambita”.

PUEDES VER: Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

lr.pe

-¿Cómo te llamas?

Christofer…

-¿Natural de dónde eres?

Del Callao.

-¿Por qué cometiste este delito?

Jefe, mi papa está en Sarita (penal) y le aventaron una granada, me llamó (por teléfono) y me dijo que tenía una ‘chambita’.

-¿Cómo coordinaron?

Me dijo: Te van a ir a recoger y vas a disparar.

-¿A quién tenían que disparar?

Mi papá me dijo que matara a cualquiera de la empresa de la empresa de transporte.

larepublica.pe

¿Eso te dijo, a cualquiera?

Si, pero le dije que iba a disparar solo a la lata (carrocería).

-¿Cuánto te iban a dar (pagar)?

Si lo mataba, 2 mil soles.

-¿Luego que hiciste?

Regrese a mi casa y una señora recogió el arma.

Esta entrevista preliminar a la que tuvo acceso La República fue entre el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y el sicario detenido. En otro diálogo con ‘Nero’ también confirma esta versión.

Los detenidos serían miembros de la banda criminal ‘Los Fuleros de Krito’. Ellos fueron arrestados por personal de la Dirección de Inteligencia (Dirin) en coordinación con agentes del Departamento mde Investigación Criminal Breña-Pueblo Libre por delito contra el patrimonio (extorsión).

Las operaciones de captura fueron realizadas la noche del 10 de febrero en la avenida Malecón Grau, cuadra 10, y en la segunda cuadra de la avenida Marco Polo, Callao.

Revoredo explicó que, por información proporcionada por una fuente humana, el personal policial tomó conocimiento de que integrantes de una banda criminal, quienes horas antes habrían atentado contra el bus de placa ANX-862, perteneciente a la empresa Transporte Pesquero S.A., se encontrarían reunidos en inmediaciones de la avenida Miguel Grau.

larepublica.pe

Detalló que, ante dicha información, el personal de la Dirin en coordinación con la Depincri Breña, se constituyó en la jurisdicción del Callao, logrando divisar el vehículo de placa BPV-353, el cual habría participado en el atentado, procediéndose a su intervención y logrando reducir a un integrante.

PUEDES VER: Tomaron taxi por aplicativo, asesinaron al chofer y vendieron el vehículo a S/3.000

lr.pe

Asimismo, posteriormente se supo que el cabecilla y otro integrante se encontrarían ubicados en la avenida Marco Polo, cuadra 12, Callao, por lo que los agentes se desplazaron al lugar, logrando ubicarlos. Estos intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos.

Alias Krito, el cabecilla, nació en el Callao el 14 de junio de 1998. Entre el 2023 y 2025 ha sido detenido cuatro veces por tráfico ilícito de drogas. También tiene una denuncia por estafa en Chaclacayo y otra por violencia contra la mujer en Ciudad del Pescador. En el 2021 fue detenido también por receptación en el Callao.

Alias Toreto también registra un amplio prontuario por tráfico de drogas, violencia contra la mujer y falsificación; mientras que, alias Nero tiene denuncia por delito de violencia contra la mujer.

A ellos se les incautó un automóvil, una pistola, dos cartuchos de dinamita y 16 municiones.

Notas relacionadas
Balean a padre de familia que retiró S/7.000 para comprar útiles escolares en Puente Piedra

Balean a padre de familia que retiró S/7.000 para comprar útiles escolares en Puente Piedra

LEER MÁS
Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

LEER MÁS
Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas este 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

LEER MÁS
Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

Caen 34 miembros de Los Pulpos durante operativo en Chile: banda exigía hasta US$14.000 en extorsiones

LEER MÁS
La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Temblor HOY en Perú, 11 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY en Perú, 11 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025