Sociedad

Suboficial se dispara accidentalmente los dedos con su arma en comisaría en Áncash

El S2 PNP Tom Estuar Cruz Mori sufrió una herida en el pie, pero afortunadamente no hubo fractura. Fue trasladado al Hospital de Casma y se encuentra con descanso médico.

Un accidente se registró la noche del último domingo 8 de febrero en el interior de la comisaría sectorial PNP de Casma en la región Áncash. Un suboficial que cumplía servicio de vigilancia en la puerta principal tuvo un incidente con su arma de fuego y resultó herido.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 11:30 p. m., cuando el efectivo, identificado como el suboficial de segunda PNP Tom Estuar Cruz Mori, sufrió una lesión en el pie producto del disparo mientras se encontraba en funciones, informaron fuentes policiales.

lr.pe
Investigación en curso por incidente con arma de fuego en comisaría de Casma. Foto: Futuro TV/fb.

Investigan motivo del disparo

Sus compañeros, tras escuchar el estruendo, acudieron en su auxilio y lo trasladaron al Hospital de Casma para su atención médica. Afortunadamente, no se detectó ninguna fractura, ya que el proyectil impactó cerca del dedo del pie, por lo que ese mismo día fue dado de alta.

Por el momento, el efectivo cuenta con dos días de descanso médico para su recuperación. El incidente se encuentra en investigación por la Policía Nacional del Perú y fue comunicado al Ministerio Público para realizar las diligencias que esclarezcan el motivo del disparo.

