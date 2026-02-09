Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, informó que lo señalado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que las cifras de homicidios del Sinadef no pueden ser superiores a las registradas por la Policía, es técnicamente correcto.

"Manifestar que el general Arriola ha dicho una verdad, y la verdad es que las cifras de homicidios que la Policía Nacional maneja son y serán siempre mayores a las que manejamos nosotros como Sinadef", dijo el titular del Minsa.

Explicó que ello se debe a que la PNP incluye cada homicidio en el momento en que se da, mientras que el Sinadef lo hace a partir de los certificados de necropsia que cada médico forense ingresa, proceso que suele tardar.

"En realidad, las cifras que nosotros, como Sinadef, tenemos son menores por el retraso del ingreso de la información a la plataforma. Ellos siempre, la Policía Nacional, que tiene la información del día, va a tener cifras mayores, y eso es lo que ha dicho el general", sostuvo.

Por ello, dijo que Arriola ha dicho "una verdad", al negar que el número de homicidios registrados en 2025 supere los 2,200 casos, como lo indicó el Sinadef. “La cifra es mucho menor que lo que indica el Sinadef. Esa información es absolutamente falsa e irreal”, expresó.

Sobre este último señalamiento, el titular del Minsa precisó que "no es que las cifras del Sinadef sean falsas, son dos momentos diferentes".

"Es bastante claro que las cifras del Sinadef siempre van a ser menores que las de la Policía Nacional. En algún momento, cuando hagamos cortes, van a ser exactamente igual porque, obviamente, los certificados de necropsia están con nombre y apellido", anotó.