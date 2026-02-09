HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola

Explicó que la diferencia en las cifras de ambas instituciones se debe a que la PNP incluye cada homicidio en el momento en que se da, mientras que el Sinadef lo hace a partir de los certificados de necropsia que cada médico forense ingresa, proceso que suele tardar. 

Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola
Ministro de Salud niega que cifras del Sinadef sean "falsas" como señaló Óscar Arriola

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, informó que lo señalado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que las cifras de homicidios del Sinadef no pueden ser superiores a las registradas por la Policía, es técnicamente correcto.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Manifestar que el general Arriola ha dicho una verdad, y la verdad es que las cifras de homicidios que la Policía Nacional maneja son y serán siempre mayores a las que manejamos nosotros como Sinadef", dijo el titular del Minsa.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Explicó que ello se debe a que la PNP incluye cada homicidio en el momento en que se da, mientras que el Sinadef lo hace a partir de los certificados de necropsia que cada médico forense ingresa, proceso que suele tardar.

"En realidad, las cifras que nosotros, como Sinadef, tenemos son menores por el retraso del ingreso de la información a la plataforma. Ellos siempre, la Policía Nacional, que tiene la información del día, va a tener cifras mayores, y eso es lo que ha dicho el general", sostuvo.

Por ello, dijo que Arriola ha dicho "una verdad", al negar que el número de homicidios registrados en 2025 supere los 2,200 casos, como lo indicó el Sinadef. “La cifra es mucho menor que lo que indica el Sinadef. Esa información es absolutamente falsa e irreal”, expresó.

Sobre este último señalamiento, el titular del Minsa precisó que "no es que las cifras del Sinadef sean falsas, son dos momentos diferentes".

"Es bastante claro que las cifras del Sinadef siempre van a ser menores que las de la Policía Nacional. En algún momento, cuando hagamos cortes, van a ser exactamente igual porque, obviamente, los certificados de necropsia están con nombre y apellido", anotó.

Notas relacionadas
General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

LEER MÁS
Agente que abatió a sicario en Comas irá a Europa para curso de perfeccionamiento, confirma comandante general de la PNP

Agente que abatió a sicario en Comas irá a Europa para curso de perfeccionamiento, confirma comandante general de la PNP

LEER MÁS
Óscar Arriola asegura que el Estado de emergencia da "resultados enormes" pese a incremento de homicidios

Óscar Arriola asegura que el Estado de emergencia da "resultados enormes" pese a incremento de homicidios

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

LEER MÁS
RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

RMP sobre albergue de congresista Aguayo: “¡De terror! La imagen es repugnante… parece 'El cuento de la criada'”

LEER MÁS
Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

Nuevo golpe contra López Chau: Contraloría ordena auditar su gestión en la UNI

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly TV: La Firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly a la televisión peruana en ATV este 2026

Tragedia en Apurímac: seis personas mueren y cuatro quedan heridos tras despiste de miniván

El país de América Latina que supera a Cuba y Argentina como el más barato para los turistas, según ranking 2026: gastan menos de US$330

Política

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

800 casos de abusos sexual infantil en Condorcanqui en manos de una Fiscalía: reportan casi 6 denuncias al mes

Juliana Oxenford llama "maquiavélica" a Keiko: “Ella no actúa de manera natural ni orgánica, todo lo tiene premeditado”

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025