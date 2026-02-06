HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🔴Bendición de la Virgen de la Candelaria en Puno | #EnVivoLR

Espectáculos

Festival del Pisco Sour en Plaza de Armas de Lima 2026: a qué hora inicia y cómo ver a Son Tentación, Hey Hey Camaguey y otros artistas gratis este 7 de febrero

La capital celebrará el Día Nacional del Pisco Sour con degustaciones, ferias y un concierto gratuito que reunirá a destacados artistas en pleno Centro Histórico.

En la Plaza de Armas se celebrará el Festival del Pisco Sour.
En la Plaza de Armas se celebrará el Festival del Pisco Sour. | Municipalidad de Lima

El Día Nacional del Pisco Sour se vivirá con una agenda especial en Lima. Como cada primer sábado de febrero, la fecha busca promover el consumo responsable y fortalecer la identidad cultural del país a través de actividades abiertas al público.

Este 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una celebración central en la Plaza de Armas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, concursos, degustaciones y presentaciones musicales sin costo alguno durante toda la jornada.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Festival del Pisco Sour 2026: conciertos y eventos gratuitos para celebrar en Lima

lr.pe

Festival del Pisco Sour en Plaza de Armas de Lima

La comuna limeña informó que el Festival del Pisco Sour será organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico junto a la Subgerencia de Turismo. Desde el mediodía, el público podrá recorrer una feria gastronómica, artesanal y de productores en los alrededores de la Plaza Mayor.

El evento contará con la participación de 25 expositores, entre productores de pisco y emprendedores, quienes ofrecerán sus productos al público en un ambiente familiar y festivo.

La Municipalidad de Lima celebrará el Festival del Pisco Sour en la Plaza de Armas.

La Municipalidad de Lima celebrará el Festival del Pisco Sour en la Plaza de Armas.

A qué hora iniciará el Festival del Pisco Sour 2026 en la Plaza de Armas

La Municipalidad de Lima detalló el cronograma oficial de actividades para el sábado 7 de febrero, el cual se desarrollará de la siguiente manera:

  • 12:00 horas del medio día: Inicio de la feria gastronómica, artesanal y de productores de pisco.
  • 13:00 horas: Presentaciones artísticas gratuitas y activaciones con premios para el público.
  • Premiación: Concurso 'El mejor pisco sour innovador', con la participación de establecimientos reconocidos.
  • 16:00 horas: Degustación gratuita de 5,000 copitas de pisco sour y chilcano de pisco.

Concierto gratuito por el Día del Pisco Sour

Durante la tarde y noche, la Plaza de Armas se convertirá en un escenario musical con el concierto 'Festival del Pisco Sour', que reunirá a agrupaciones y cantantes de distintos géneros, además de proyecciones audiovisuales y atracciones dirigidas a toda la familia.

Entre los artistas que formarán parte de la cartelera destacan Son Tentación, Hey Hey Camaguey y otras agrupaciones, quienes ofrecerán un espectáculo gratuito para celebrar una de las bebidas más representativas del país.

PUEDES VER: Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

lr.pe

Historia y origen del Pisco Sour

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra cada año el primer sábado de febrero. En 2026, la fecha central será el sábado 7 de febrero. Este cóctel emblemático combina pisco peruano, jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y unas gotas de amargo de angostura.

Su origen se remonta a los primeros años del siglo XX en el Morris’ Bar de Lima, fundado por el estadounidense Víctor Morris. Con el paso del tiempo, la receta se consolidó como símbolo de la gastronomía nacional. La fecha fue oficializada en 2004 mediante la Resolución Ministerial N.° 161-2004-PRODUCE, con el propósito de rendir homenaje al pisco sour y destacar su valor cultural.

Preparación del Pisco Sour: ingredientes y receta tradicional

El pisco sour es el cóctel bandera del Perú y su preparación combina insumos sencillos con una técnica precisa que realza su sabor equilibrado. A continuación, te contamos cuáles son los ingredientes necesarios y el paso a paso para preparar la versión clásica en casa.

El Pisco Sour es una de las bebidas más representativas del Perú.

El Pisco Sour es una de las bebidas más representativas del Perú.

Ingredientes para preparar el Pisco Sour

Para elaborar esta bebida se requieren los siguientes elementos. Las cantidades indicadas rinden aproximadamente dos vasos:

  • Tres onzas de pisco
  • Dos onzas de jarabe de goma
  • Una onza de zumo de limón
  • Una onza de clara de huevo
  • Doce cubos de hielo

Para obtener la clara, se recomienda golpear suavemente un extremo del huevo hasta quebrarlo y separar solo la parte blanca en un recipiente.

PUEDES VER: ¿Quieres brindar en el Día del Pisco Sour? Aprende su receta de manera fácil y rápida

lr.pe

Cómo preparar el Pisco Sour paso a paso

La preparación puede realizarse con licuadora o coctelera, ya que ambos métodos permiten integrar correctamente los ingredientes.

  • Coloca las tres onzas de pisco en la coctelera o recipiente
  • Añade el jarabe de goma
  • Incorpora el zumo de limón y la clara de huevo
  • Agrega los cubos de hielo
  • Sacude con fuerza hasta lograr una mezcla homogénea y espumosa
  • Sirve en un vaso
  • Para obtener el sabor tradicional del trago nacional, se pueden añadir unas gotas de amargo de angostura antes de servir.
Notas relacionadas
Festival del Pisco Sour 2026: conciertos y eventos gratuitos para celebrar en Lima

Festival del Pisco Sour 2026: conciertos y eventos gratuitos para celebrar en Lima

LEER MÁS
Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

LEER MÁS
Día del Pisco Sour 2026: fecha oficial, significado y cómo nació el cóctel peruano más famoso

Día del Pisco Sour 2026: fecha oficial, significado y cómo nació el cóctel peruano más famoso

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

LEER MÁS
André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

LEER MÁS
Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua y es el único líder de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gabriel Costa sorprende al revelar que quiere ser el próximo DT de la selección peruana: "Estoy convencido que lo voy a lograr"

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Espectáculos

Susan Villanueva, hija de Melcochita, asegura que su padre está siendo 'chantajeado' psicológicamente por Monserrat Seminario "Lo ve como un producto"

Rossy War dedica romántico mensaje a Tito Maury y sorprende con fotos de su matrimonio de hace más de 30 años: "Gracias por tanto amor"

¿Cuántos años tienen las cantantes de Corazón Serrano y quién es la menor de todas?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025