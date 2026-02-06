En la Plaza de Armas se celebrará el Festival del Pisco Sour. | Municipalidad de Lima

El Día Nacional del Pisco Sour se vivirá con una agenda especial en Lima. Como cada primer sábado de febrero, la fecha busca promover el consumo responsable y fortalecer la identidad cultural del país a través de actividades abiertas al público.

Este 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una celebración central en la Plaza de Armas, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, concursos, degustaciones y presentaciones musicales sin costo alguno durante toda la jornada.

Festival del Pisco Sour en Plaza de Armas de Lima

La comuna limeña informó que el Festival del Pisco Sour será organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico junto a la Subgerencia de Turismo. Desde el mediodía, el público podrá recorrer una feria gastronómica, artesanal y de productores en los alrededores de la Plaza Mayor.

El evento contará con la participación de 25 expositores, entre productores de pisco y emprendedores, quienes ofrecerán sus productos al público en un ambiente familiar y festivo.

A qué hora iniciará el Festival del Pisco Sour 2026 en la Plaza de Armas

La Municipalidad de Lima detalló el cronograma oficial de actividades para el sábado 7 de febrero, el cual se desarrollará de la siguiente manera:

12:00 horas del medio día: Inicio de la feria gastronómica, artesanal y de productores de pisco.

13:00 horas: Presentaciones artísticas gratuitas y activaciones con premios para el público.

Premiación: Concurso 'El mejor pisco sour innovador', con la participación de establecimientos reconocidos.

16:00 horas: Degustación gratuita de 5,000 copitas de pisco sour y chilcano de pisco.

Concierto gratuito por el Día del Pisco Sour

Durante la tarde y noche, la Plaza de Armas se convertirá en un escenario musical con el concierto 'Festival del Pisco Sour', que reunirá a agrupaciones y cantantes de distintos géneros, además de proyecciones audiovisuales y atracciones dirigidas a toda la familia.

Entre los artistas que formarán parte de la cartelera destacan Son Tentación, Hey Hey Camaguey y otras agrupaciones, quienes ofrecerán un espectáculo gratuito para celebrar una de las bebidas más representativas del país.

Historia y origen del Pisco Sour

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra cada año el primer sábado de febrero. En 2026, la fecha central será el sábado 7 de febrero. Este cóctel emblemático combina pisco peruano, jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y unas gotas de amargo de angostura.

Su origen se remonta a los primeros años del siglo XX en el Morris’ Bar de Lima, fundado por el estadounidense Víctor Morris. Con el paso del tiempo, la receta se consolidó como símbolo de la gastronomía nacional. La fecha fue oficializada en 2004 mediante la Resolución Ministerial N.° 161-2004-PRODUCE, con el propósito de rendir homenaje al pisco sour y destacar su valor cultural.

Preparación del Pisco Sour: ingredientes y receta tradicional

El pisco sour es el cóctel bandera del Perú y su preparación combina insumos sencillos con una técnica precisa que realza su sabor equilibrado. A continuación, te contamos cuáles son los ingredientes necesarios y el paso a paso para preparar la versión clásica en casa.

Ingredientes para preparar el Pisco Sour

Para elaborar esta bebida se requieren los siguientes elementos. Las cantidades indicadas rinden aproximadamente dos vasos:

Tres onzas de pisco

Dos onzas de jarabe de goma

Una onza de zumo de limón

Una onza de clara de huevo

Doce cubos de hielo

Para obtener la clara, se recomienda golpear suavemente un extremo del huevo hasta quebrarlo y separar solo la parte blanca en un recipiente.

Cómo preparar el Pisco Sour paso a paso

La preparación puede realizarse con licuadora o coctelera, ya que ambos métodos permiten integrar correctamente los ingredientes.