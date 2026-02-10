HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reconocida cocinera monsefuana muere en accidente de tránsito en Chiclayo

Miriam González Ayasta (39) iba como pasajera en una motocarguera que impactó por alcance contra un vehículo estacionado en la vía Monsefú - Callanca.


Cientos de usuarios en las redes sociales mostraron su pesar ante la pérdida. Créditos: Composición LR.
Cientos de usuarios en las redes sociales mostraron su pesar ante la pérdida. Créditos: Composición LR.

La cocina monsefuana está de luto luego de que una de sus reconocidas exponentes, Miriam Lucy González Ayasta (39), perdió la vida a causa de accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Monsefú, en Chiclayo, la noche del último lunes 9 de febrero.

Colisión de motocargueras

Eran alrededor de las 7 p. m. en la pista que une al distrito de Monsefú con el centro poblado Callanca, cuando Gonzáles Ayasta iba como pasajera en la motocarguera de placa 7591-0K que impactó por alcance con la parte trasera de un vehículo del mismo tipo estacionado en sentido oeste a este a la altura del centro campestre El Tambo.

Producto de la fuerte colisión, la conductora y la pasajera resultaron heridas, llevándose la peor parte la cocinera, quién salió despedida y cayó violentamente sobre el pavimento. Ambas fueron llevadas al centro de salud de Monsefú, pero González Ayasta no resistió y terminó falleciendo en una silla de ruedas. Al establecimiento llegó la Policía para iniciar las diligencias de ley.

Por este caso, los conductores de ambas unidades quedaron detenidos en la Comisaría Monsefú.

Conmoción en Monsefú

En redes sociales, amigos, familiares e instituciones, como la Municipalidad de Callanca, lamentaron la repentina partida de Miriam González. Esta experimentada cocinera había participado en diversos eventos gastronómicos como el Fexticum y el Festival del Pato. Ella será recordada por su importante aporte y esfuerzo para darle valor a la comida monsefuana.

