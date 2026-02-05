Chiclayo apunta a mejorar su rostro ante la posible visita del papa León XIV a finales de este año

Frente al anuncio que dio la Conferencia Episcopal sobre la posible visita del papa León XIV, Robert Prevost, al Perú a finales de este año, comienzan los preparativos en Chiclayo (región Lambayeque) para recibir en las mejores condiciones a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Se prevé que el sumo pontífice arribe a esta localidad para reencontrarse con su querida Diócesis que lo acompañó por más de una década en su misión espiritual.

En ese sentido, el responsable de la oficina de Prensa y Comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo, padre Fidel Purisaca, enfatizó que es importante que las autoridades del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Chiclayo y otras trabajen de forma articulada con el objetivo de mejorar, principalmente, la situación de la ciudad y del resto de distritos que también podrían ser visitados por el papa por su paso por el Perú entre la última semana de noviembre e inicios de diciembre.

"Son fechas probables que se manejan de la Conferencia Episcopal (sobre la visita del papa León XIV), todavía no hay confirmación oficial del Vaticano. Cuando tengamos algo más concreto sobre la fecha y los lugares que va a visitar el papa León XIV, estaremos dando conocimiento de eso. (Respecto a la situación de la ciudad de Chiclayo) es una acción que van a tener que desarrollar nuestras autoridades de forma coordinada", declaró el sacerdote.

Si bien Chiclayo es conocida por ser la 'Cuna espiritual del papa León XIV', también se sabe que esta ciudad adolece por graves problemáticas, como son sus pistas destruidas, desagües colapsados, acumulación de basura en las calles y el descontrol del comercio ambulatorio. Sin duda, es un gran reto el que tienen las autoridades y la sociedad en general de cara a mostrar a Robert Prevost que ha habido un cambio importante desde la última vez que estuvo aquí.

Invertirán 150 millones de soles para mejorar Chiclayo

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque, Félix Mio Sánchez, informó que el Gobierno Regional desembolsará 150 millones de soles para mejorar la infraestructura de varios recintos religiosos, museos y calles ante la visita del santo padre. Esperan que los trabajos puedan iniciar en las siguientes semanas y culminar a tiempo.