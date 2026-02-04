HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 4 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Detienen a banda de robacelulares que usaba arma de fuego para amenazar a sus víctimas en Chiclayo

La Policía Nacional también detuvo a la mujer que compró el teléfono móvil sustraído, quién será procesada por receptación.


Con información de su cómplice, la Policía logró capturar a un hombre en posesión de un arma de fuego. Créditos: PNP.
Con información de su cómplice, la Policía logró capturar a un hombre en posesión de un arma de fuego. Créditos: PNP.

Los días de libertad se acabaron para tres presuntos miembros de la banda criminal Los malditos de Bagua, dedicados a robar celulares en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) luego de amenazar a sus víctimas con un arma de fuego. La captura de estas personas se dio con el apoyo del Serenazgo.

Puedes ver: Trabajador de Epsel muere tras chocar su mototaxi con un camión en Chiclayo

lr.pe

Robo y captura

Según narró el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, el seguimiento a estos ladrones comenzó tan pronto su víctima dio a conocer el hecho a los agentes de la Comisaría José Leonardo Ortiz.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras arrebatar el teléfono móvil, los hampones trataron de burlar a las autoridades al separarse durante su huida por el distrito de José Leonardo Ortiz, pero uno de ellos, identificado como Jhonatan Alexander Gómez Huancas (21), fue retenido por los serenos en el parque Cajamarca. Es así que se inicia la desarticulación de esta banda criminal.

Detenidos integrarían la banda criminal Los Malditos de Bagua. Créditos: difusión.<br><br>

Detenidos integrarían la banda criminal Los Malditos de Bagua. Créditos: difusión.

Con información sobre su cómplice, la Policía intervino un inmueble en la cuadra uno de la calle Cois de Chiclayo, donde se arrestó a un tipo de nombre Mario Jean Pier (18). Los agentes encontraron una pistola abastecida con cuatro municiones. Ambos hombres fueron llevados a la comisaría para el procedimiento de ley.

Puedes ver: Explosión de tanque GLP deja un fallecido y una mujer gravemente herida en Chiclayo

lr.pe

Detenida por receptación

Los uniformados también detuvieron a la comerciante Marivel Rincón Choca (49), quien trabaja en una galería de la calle Cuglievan en la ciudad de Chiclayo y fue la que adquirió el celular sustraído.

Notas relacionadas
Posible desalojo de un hospital PNP dejaría sin atención a 4.000 policías en retiro en Chiclayo: “Estamos abandonados”

Posible desalojo de un hospital PNP dejaría sin atención a 4.000 policías en retiro en Chiclayo: “Estamos abandonados”

LEER MÁS
Vecinos advierten el colapso de varios árboles en la ciudad de Chiclayo

Vecinos advierten el colapso de varios árboles en la ciudad de Chiclayo

LEER MÁS
Explosión de tanque GLP deja un fallecido y una mujer gravemente herida en Chiclayo

Explosión de tanque GLP deja un fallecido y una mujer gravemente herida en Chiclayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Sacerdote condenado por abuso en Colombia escapó al Perú y ejerció como diácono en Trujillo hasta 2025: registra orden de captura de Interpol

Sacerdote condenado por abuso en Colombia escapó al Perú y ejerció como diácono en Trujillo hasta 2025: registra orden de captura de Interpol

LEER MÁS
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Calendario Perú en la Copa Davis 2026: fechas, horarios y canal para ver los partidos contra Alemania

Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Sociedad

Colegio Santa María en La Esperanza es atacado por segunda vez con explosivo en Trujillo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

¿DNI para mascotas? Municipalidad de Miraflores inicia nuevo registro municipal y presenta al primer perro inscrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

Papa León XIV llegaría pronto al Perú: Robert Prevost visitaría nuestro país entre noviembre y diciembre de este año

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025