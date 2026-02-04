Con información de su cómplice, la Policía logró capturar a un hombre en posesión de un arma de fuego. Créditos: PNP.

Con información de su cómplice, la Policía logró capturar a un hombre en posesión de un arma de fuego. Créditos: PNP.

Los días de libertad se acabaron para tres presuntos miembros de la banda criminal Los malditos de Bagua, dedicados a robar celulares en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) luego de amenazar a sus víctimas con un arma de fuego. La captura de estas personas se dio con el apoyo del Serenazgo.

Robo y captura

Según narró el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, el seguimiento a estos ladrones comenzó tan pronto su víctima dio a conocer el hecho a los agentes de la Comisaría José Leonardo Ortiz.

Tras arrebatar el teléfono móvil, los hampones trataron de burlar a las autoridades al separarse durante su huida por el distrito de José Leonardo Ortiz, pero uno de ellos, identificado como Jhonatan Alexander Gómez Huancas (21), fue retenido por los serenos en el parque Cajamarca. Es así que se inicia la desarticulación de esta banda criminal.

Detenidos integrarían la banda criminal Los Malditos de Bagua. Créditos: difusión.





Con información sobre su cómplice, la Policía intervino un inmueble en la cuadra uno de la calle Cois de Chiclayo, donde se arrestó a un tipo de nombre Mario Jean Pier (18). Los agentes encontraron una pistola abastecida con cuatro municiones. Ambos hombres fueron llevados a la comisaría para el procedimiento de ley.

Detenida por receptación

Los uniformados también detuvieron a la comerciante Marivel Rincón Choca (49), quien trabaja en una galería de la calle Cuglievan en la ciudad de Chiclayo y fue la que adquirió el celular sustraído.