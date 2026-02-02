HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre golpea a su padre adulto mayor en Ate y vecina graba la agresión: Policía intervino al sujeto

Una vecina presenció la agresión contra el adulto mayor y llamó a la Policía para que auxiliaran a la victima en Ate.

El hombre sujetó a su padre por el cuello y lo lanzó al piso.
El hombre sujetó a su padre por el cuello y lo lanzó al piso. | Foto: composición LR/ Facebook

Indignación total. Un nuevo caso de violencia contra un adulto mayor quedó al descubierto en el distrito de Ate Vitarte, luego de que una vecina registrara en video el maltrato que un hombre ejercía contra su propio padre. Las imágenes, difundidas en redes sociales, provocaron inmediata reacción de los vecinos y el llamado a las autoridades.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada entre la avenida Los Virreyes y la calle 22 de Julio, en una zona cercana a la avenida Metropolitana. De acuerdo con lo registrado, el adulto mayor se encontraba con bolsas de botellas reciclables, material que suele juntar para obtener un ingreso diario. En ese momento, su hijo lo increpó y le exigió que se deshiciera de ellas. Al parecer, el hombre de avanzada edad no quería botarlas y la negativa terminó en una discusión.

Hijo lanzó al piso a su padre adulto mayor

La situación escaló cuando el adulto mayor intentó explicar su accionar. El sujeto respondió con violencia física y lo sujetó por el cuello para luego lanzarlo al piso, lo que generó la alarma de una vecina que presenció el hecho desde lo alto de su vivienda. Sus gritos permitieron frenar el ataque y alertar sobre lo que ocurría dentro del inmueble.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar, intervinieron al presunto agresor y brindaron asistencia al adulto mayor. El hecho generó preocupación en la zona y reabrió el debate sobre la protección de las personas de la tercera edad frente a situaciones de violencia familiar.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

