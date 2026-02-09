Los agentes se encargarán de contorlar la seguridad a lo largo de la avenida Néstor Gambetta. | Foto: Difusión.

Los agentes se encargarán de contorlar la seguridad a lo largo de la avenida Néstor Gambetta. | Foto: Difusión.

Tras el ataque armado contra Maribel Príncipe Campos (30), cobradora de combi de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Callao-Pachacútec en la avenida Néstor Gambetta, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) pusieron en marcha la plataforma digital estamoshartos.com.pe, orientada a que conductores, cobradores y ciudadanos puedan reportar atentados en tiempo real.

A través de la plataforma web, los usuarios pueden presentar denuncias para reportar la venta de drogas, casos de extorsión y zonas tomadas o inseguras, así como consultar las acciones realizadas por las autoridades. Además, cuentan con un botón de pánico que permite compartir su ubicación en tiempo real, tras lo cual la central 105 moviliza de inmediato unidades de la Policía Vial Antiextorsiones al punto reportado.

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Callao, detalló que la aplicación lleva una semana en funcionamiento. "Les va a salir la respuesta: la fotografía, con hora y fecha, del efectivo que llegó a la emergencia", indicó en conversación con América TV.

Así operará la nueva unidad de la Policía Vial Antiextorsiones

Como parte del plan del portal estamoshartos.com.pe, un grupo de agentes de la PNP estará ubicado estratégicamente en diferentes puntos de la avenida Néstor Gambetta. A diferencia de los efectivos de tránsito convencional, estos tendrán la única misión de acudir a los lugares donde se emitan las alertas.

"Ya tenemos 8 vehículos y para el lunes tendremos 15, para dar seguridad desde el Callao hasta Pachacútec, por toda la carretera Gambetta, porque es una zona oscura y el transportista está expuesto. Cada cierto tramo, los policías estarán estacionados y darán respuesta. Es exclusivamente antiextorsiones, para apoyar al transportista", refirió la autoridad.

Espinoza también señaló que el personal asignado al cargo tendrá una función similar a la de los oficiales de carreteras, brindando seguridad exclusivamente en la vía. "Es una vía muy amplia, tenemos zonas oscuras. Los delincuentes se mimetizan entre los pasajeros. Frente a eso, el transportista encontrará, cada cierto tiempo, patrullas y verá respuestas", agregó.

PNP tras los pasos de los atacantes de la cobradora

Sobre el ataque a la cobradora de combi, el general indicó que, como parte de las investigaciones, están recopilando imágenes de cámaras de seguridad para identificar al responsable.

