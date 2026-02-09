HOYSuscripcion LR Focus

Parque de diversiones con ingreso gratis en la Costa Verde: estará abierto por tiempo limitado

Este parque es el único en el distrito, con juegos como el carrusel y la rueda de la fortuna, además de zonas de comida y una hermosa vista al mar.

Un nuevo parque de diversiones, Pleyling Park, ha abierto sus puertas en la Costa Verde, Magdalena del Mar, ofreciendo ingreso gratuito y una variedad de atracciones mecánicas.
Un nuevo parque de diversiones, Pleyling Park, ha abierto sus puertas en la Costa Verde, Magdalena del Mar, ofreciendo ingreso gratuito y una variedad de atracciones mecánicas.

Un nuevo parque de diversiones se instaló en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar, ofreciendo una alternativa recreativa para el público durante la temporada de verano. El espacio, denominado Pleyling Park, permite el ingreso libre y cuenta con juegos mecánicos, atracciones de feria y zonas de comida frente al mar.

El parque recibe visitantes todos los días desde el mediodía y está dirigido a niños, jóvenes y adultos. Su ubicación dentro del Circuito de Playas permite acceder tanto en vehículo como a pie, convirtiéndose en una opción de esparcimiento para quienes recorren la franja costera limeña.

Pleyling Park: parque de diversiones abrió con ingreso libre al público

Pleyling Park se encuentra en la Costa Verde de Magdalena del Mar y se presenta como el único parque de diversiones activo en este distrito. El recinto ofrece una variedad de juegos mecánicos tradicionales, orientados a distintos rangos de edad y distribuidos en un espacio abierto con vista directa al litoral.

Entre las atracciones disponibles se encuentran el carrusel, la rueda de la fortuna, los autos chocadores, el barco pirata, el tagadá, las sillas voladoras, trampolines, el gusanito, el martillo y juegos de feria. Además, el parque cuenta con puestos de venta de alimentos y bebidas para los visitantes.

La iluminación nocturna permite disfrutar del parque tanto de día como en la noche, aprovechando el entorno costero. El ingreso al parque es gratuito, mientras que el acceso a las atracciones es independiente.

Horarios, ubicación y cómo llegar al parque de diversiones frente al mar

El parque atiende todos los días desde el mediodía hasta las 11:00 de la noche, ofreciendo un horario amplio para los visitantes. Este rango permite acudir en distintos momentos del día, ya sea durante la tarde o en la noche.

Pleyling Park está ubicado dentro del Circuito de Playas de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. Se puede llegar en vehículo particular o taxi, ya que la zona cuenta con espacios habilitados para estacionamiento, además de las escaleras de acceso peatonal desde otros puntos como San Miguel.

