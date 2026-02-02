Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en talleres estratégicos de la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

En el tercer día de la Reunión Anual 2026 de Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a los funcionarios Henry Góngora Ortiz, Kike Figueroa Auca y Juan Torpoco Dávila, participan en talleres de planeamiento estratégico, metas de los servicios misionales del Poder Judicial y estrategias para su cumplimiento, así como en oportunidades de mejora en la gestión administrativa de las Unidades Ejecutoras y transformación digital, fortaleciendo una justicia más eficiente y moderna.