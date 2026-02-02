HOYSuscripcion LR Focus

Corte Superior de Justicia de La Libertad participa en talleres estratégicos de la Reunión Anual 2026 del Poder Judicial

En el tercer día de la Reunión Anual 2026 de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia, se llevan a cabo talleres sobre planeamiento estratégico del Poder Judicial.

Estos talleres buscan impulsar la transformación digital y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Fuente: Difusión.
En el tercer día de la Reunión Anual 2026 de Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a los funcionarios Henry Góngora Ortiz, Kike Figueroa Auca y Juan Torpoco Dávila, participan en talleres de planeamiento estratégico, metas de los servicios misionales del Poder Judicial y estrategias para su cumplimiento, así como en oportunidades de mejora en la gestión administrativa de las Unidades Ejecutoras y transformación digital, fortaleciendo una justicia más eficiente y moderna.

