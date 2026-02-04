Agentes de la Policía Nacional capturaron en Independencia a un sujeto de 18 años, identificado como Diego Goicochea Quispe, por su presunta participación en la producción y venta de material de explotación sexual infantil. La detención se concretó tras una denuncia presentada por los padres de una menor de 13 años de nacionalidad española, quienes alertaron sobre la posible manipulación de su hija a través de redes sociales.

Según la investigación de la División de Ciberprotección Infantil, Goicochea habría utilizado diversas plataformas digitales para contactar a menores, ganarse su confianza y convencerlas de grabar el mencionado contenido, que posteriormente comercializaba sin su consentimiento. “Él recibía y comercializaba este material; él no solamente tenía en posesión, también se habría encargado de la producción”, indicó el jefe policial, resaltando la gravedad de los hechos.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Extranjeros son sentenciados a 22 años de prisión por trata de personas en Arequipa

Captación y manipulación de menores

La Policía detalló que el sujeto habría identificado a niñas y adolescentes en redes sociales, estableciendo contacto para crear un vínculo cercano. Tras este acercamiento, las inducía a grabar el material que luego sería vendido internacionalmente. Los agentes alertaron sobre la sofisticación de estas redes de explotación, que aprovechan la conectividad digital para operar sin fronteras.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La investigación reveló que Goicochea utilizaba una cuenta internacional de pagos en línea para recibir dinero por la distribución. Según los registros de la PNP, el sujeto habría recibido al menos 200 pagos entre abril y agosto del año pasado.

Objetos hallados

Durante el allanamiento a su vivienda, los agentes encontraron un celular y una computadora que habrían sido utilizados para recopilar y distribuir los videos. Además, hallaron notas en distintos idiomas que, según la Policía, el implicado empleaba para comunicarse con menores de otras nacionalidades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.