‘La Nueva Generación del Crimen’: Dos cabecillas sentenciados a 3 cadenas perpetua cada uno

El juicio que terminó contra la organización ‘La nueva generación del crimen’ puede calificarse de ‘histórico’ por varias razones.

Una: es la primera vez que dos de los cabecillas son condenados a tres cadenas perpetua cada uno, además, de otro integrante sentenciado a la misma pena.

Dos: los jueces juzgaron a 25 procesados de esa red -entre ellos a un policía en actividad- dedicada nada menos que a los delitos de sicariato y extorsión en agravio de comerciantes y empresarios del rubro de la construcción en la región Lambayeque.

El debate comenzó con la lectura de la elevación a juicio y la acusación fiscal del primer equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo.

Se informó que 23 fueron condenadas por el delito de organización criminal de ‘La nueva generación del crimen’, desarticulada el 25 de mayo de 2022, en un operativo conjunto con la Diviac Chiclayo.

SENTENCIA HISTÓRICA

Tres de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua. Se trata del cabecilla Jesús Antonio Córdova Castillo, condenado a tres penas de cadena perpetua por el delito de sicariato con agravante de organización criminal. Además, José Ronal Tingal Coronel (a) ‘Loco Julio’, reo contumaz, sentenciado por el delito de sicariato, con la agravante de organización criminal, a tres cadenas perpetuas.

Reynaldo Sebastián Cruzado Núñez (a) ‘Gato o Cheva’, también fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de sicariato con el agravante de organización criminal.

Además, Josmell Ellery Damián Cipión (a) ‘Primo PNP’, un efectivo policial en actividad, actual reo en cárcel, fue sentenciado por el delito de organización criminal a 4 años, 10 meses de pena privativa de la libertad de carácter efectiva.

Otros miembros de la red criminal fueron sentenciados por los delitos de sicariato con agravante de organización criminal, conspiración para el sicariato, marcaje y reglaje, extorsión, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, algunos de ellos con la agravante de utilización de menores de edad.

En total, se registró hasta 18 hechos delictivos cometidos en el distrito de José Leonardo Ortiz, según el fiscal provincial Juan Mogollón Castillo, quien acreditó la responsabilidad penal de los acusados mediante abundante y contundente material probatorio, demostrando la existencia de una organización criminal estructurada, jerarquizada y con reparto de roles.

Para determinar la responsabilidad penal de esta organización criminal, fueron cruciales los audios de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, transcripciones de las escuchas, entre otro material documental relevante para la investigación.

UNA HISTORI DE CRÍMENES

De acuerdo a la tesis fiscal, ‘La nueva generación del crimen’ tuvo su origen en exintegrantes de la organización denominada ‘La gran familia’, liderada por Román Ángel León Arévalo (a) ‘Viejo Paco’, donde Rolando Erazo Berrú (a) ‘Rolo’ y Pedro Telmo Becerra Serquén (a) ‘Pedrito’, fueron sentenciados como integrantes de esta organización criminal.

Tras recuperar su libertad en el año 2018, por exceso de carcelería, ‘Rolo’ y ‘Pedrito’ retomaron sus actividades delictivas y, en el año 2019, se asociaron con Jesús Antonio Córdova Castillo, formando un nuevo grupo criminal con el objetivo de controlar el cobro de cupos en obras de construcción civil en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo.

No obstante, según la fiscalía, al mismo tiempo, existían otros grupos criminales que tenían el mismo fin ilícito y que sostenían relaciones entre sus familiares con presencia de violencia doméstica, motivos por los cuales se presentaron disputas entre sus integrantes, las cuales escalaron hasta múltiples homicidios por encargo, entre ellos el de Cristian Deivis Hernández Sánchez (a) ‘Dey’, ocurrido el 25 de enero de 2020.

Luego, el asesinato de Rolando Erazo Berrú (a) ‘Rolo’, ocurrido el 22 de noviembre de 2020; ante esta situación, Pedro Telmo Becerra Serquén (a) ‘Pedrito’, asumió el liderazgo de su grupo criminal, no obstante, también fue asesinado el día 28 de febrero de 2021.

Tras estos hechos, Jesús Antonio Córdova Castillo asumió el liderazgo de la organización criminal denominada ‘La nueva generación del Crimen’, hasta el día de su detención y desarticulación 25 de mayo del 2022.

ESTON SON LOS SENTENCIADOS

-Jesús Antonio Córdova Castillo (a) ‘Toño o Tunky’, cabecilla, 3 cadenas perpetuas.

-José Ronal Tingal Coronel (a) ‘Loco Julio’, 3 cadenas perpetuas.

-Brayan Esmith Gallardo Isuiza (a) ‘Brayan o Bebé’, 8 años.

-Andy Jofrey Muñoz Bautista (a) “Caución o Chaleco” sentenciado a 7 años 10 meses

-Giampiere Jussepi Olaya Arboleda (a) ‘Gian’, 6 años.

-Reynaldo Sebastián Cruzado Núñez (a) ‘Gato o Cheva’, 1 cadena perpetua

-Marco Antonio Gastelo Saavedra (a) “Marcos, Rompe Huesos’, 7 años 1 mes 27 días.

-Víctor Alfonso Pérez Idelfonso (a) “Cholo Víctor”, 5 años 2 meses.

-José Manuel Diaz Mejía (a) ‘Calandraca, Serrano’, 15 años y 5 años.

-Manuel Antonio Alarcón Vélez (a) ‘Mangas’, 7 años.

-Edilberto Serrato Soplopuco (a) “Chacalín, Chaca o Chacaleña”, 6 años.

-Juan Francisco Martínez Irureta (a) ‘Gordo Pancho o Pancho Pistolas’ 5 años 4 meses.

-Luis Antonio Benites Sánchez (a) ‘Manuel, Gordo Lucho o Macri’, 5 años.

-Maryuri Danixa Chavesta Cubas (a) ‘Gata, Maryuri, Miao’, Sentenciada a 5 años.

-Brenda Yessenya Bautista Erazo (a) ‘Hermana Rolo, Brenda’, 4 años.

-Gian Carlos Urbina Saca (a) ‘Gian o Zambo’, 4 años,

-Carlos Urbina Palomino (a) ‘Palomo, Palomino, Urbi’, 5 años.

-Luis Enrique Mogollón Porras (a) ‘Mololo, Negro o Mojojo’, 5 años.

-Jaimen Ericcson Sandoval Coronado (a) ‘Chino Pacora’, 5 años de pena.

-Josmell Ellery Damián Cipión (a) ‘Primo PNP’, 4 años, 10 meses.

-Carlos Miguel Mera Paz (a) ‘Tiago, Carlos o Piago’, 5 años 8 meses.

-Dante Rubén Paico Paz (a) ‘Dante”, 208 días de jornadas.

J-osé Alejandro Pérez Benavides (a) ‘Viejo Alejo o Viejo Churly’, 5 años.

Además, se sentenció a personas no integrantes de la organización criminal, que cometieron delitos con los integrantes de esa red:

-Steacy Yadira Diaz Velez (a) ‘Techy’ (reo libre, sentenciado por el delito de conspiración para el delito de sicariato a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida)

-Manuel Alexander Jiménez Bustamante (a) ‘chino’ (reo en cárcel, sentenciado por el delito de onspiración para el delito de sicariato y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva.

Como parte de la condena, los hoy sentenciados deberán pagar reparaciones civiles que fluctúan entre S/ 5000 y S/ 500 000 a favor de los herederos de los agraviados.