Eduardo Chirinos (1960 – 2016) y los poetas peruanos

El escritor Eduardo Chirinos falleció el 17 de febrero de 2016. Es decir, en este 2026 se cumplen diez años de su partida. Fue un autor muy respetado e igualmente admirado. Su prestigio se debía principalmente a su ejercicio poético. Como poeta, publicó más de 20 poemarios entre 1981 y 2021. Su primer poemario, Cuadernos de Horacio Morell, releído en estos últimos días, proyecta una frescura de registro debido a su indefinición genérica (poemas, fragmentos y relatos, por ejemplo), pero lo más importante de esta nueva aproximación es la perspectiva de vida que deja en el lector. Chirinos escribía y publicaba mucho, pero no era un autor llevado por el apuro y eso se nota.

Poco antes de morir, Eduardo Chirinos preparó una antología de poesía peruana titulada (tomando el título de un poema de César Moro de La tortuga ecuestre): Batalla al borde de una catarata. 109 poemas peruanos (Esdrújula Ediciones). Las antologías, hay que subrayar, se leen y construyen su destino en base a los prólogos. Y el de Chirinos tiene mucha personalidad. Sabía que había que tenerla para un prólogo con el que justificaría una selección que pasaba revista a lo mejor de nuestra tradición poética, la cual, como hemos señalado en varias oportunidades, figura entre las más sólidas del siglo XX.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 26/02/26 | La República - LR+

La antología

En apariencia, el prólogo de Chirinos podría parecer descriptivo debido a su brevedad (cuatro páginas). Pero sus páginas son tramposas, mentirosas, que de cumplidoras no tienen nada. Por el contrario, en el prólogo se cuestiona la lectura que hacemos de nuestra tradición poética. Estamos, pues, ante el texto de un auténtico amante de la poesía peruana, que propone leerla con riesgo y creatividad, y vaya que lo hace al considerar a Martín Adán junto con César Vallejo y José María Eguren como las bases de su selección, la cual acaba con los poetas nacidos “alrededor de 1960”. Para Chirinos, la tradición poética empieza con estos tres poetas y no necesariamente con Manuel González Prada y José Santos Chocano (en este aspecto, Chirinos dialoga con la antología La poesía contemporánea del Perú (1946) de Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondy y Jorge Eduardo Eielson).

Sabemos que Martín Adán, y desde hace tiempo, debe figurar como una de las médulas de nuestra tradición, siendo este un convencimiento en nuestra condición de lectores; pero cosa distinta es plasmar ese convencimiento por escrito, algo de lo que muy pocos se atreven porque ese solo arrojo nos invita a realizar otras (nuevas) lecturas de esa catarata de palabras e imágenes que configuran la historia de la poesía peruana.

109 poemas de 47 poetas peruanos

Las antologías, las verdaderas, están llamadas a descubrir y rescatar. Chirinos camina sobre seguro en su selección y bien pudo cerrar su proyecto en este sendero. Pero qué pensar cuando encuentras poetas como Juan Ojeda, Antonio Claros, Jorge Wiesse y Raúl Deustua en una selección. Claro, con algo de esfuerzo los puedes hallar en otras antologías; a uno por aquí, a otro por allá… ¿Pero juntos? Casi nunca. Me bastan esos cuatro nombres para saber que Chirinos no armó su selección para el escrutinio académico, sino que lo hizo pensando en el interés del potencial lector de poesía.

Por otra parte, la selección destaca por su limpieza. No hay contrabando en su selección. Y tampoco hay sentimientos menores que inevitablemente hemos visto en otras antologías direccionadas, que al final acaban como empiezan: en el olvido. Y no exagero: en muchísimos años no he (re)leído una antología de poesía peruana que exhiba tanta coherencia, digna de su tradición.

Como toda antología, podemos quedar satisfechos o no con el arco cronológico empleado por Chirinos para escoger a los poetas; del mismo modo hay ausencias de algunos nombres (el contentamiento no genera antologías llamadas a perdurar), pero están los que tienen que estar y los poemasseleccionados se justifican en lo que importa: su calidad.

Poetas de la antología:

José María Eguren, César Vallejo, César Moro, Enrique Peña Barrenechea, Carlos Oquendo de Amat, Xavier Abril, Martín Adán, José María Arguedas, Emilio Adolfo Westphalen, Javier Sologuren, Raúl Deustua, Jorge Eduardo Eielson, Sebastián Salazar Bondy, Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Wáshington Delgado, Carlos Germán Belli, Juan Gonzalo Rose, Francisco Bendezú, Pablo Guevara, Arturo Corcuera, Antonio Claros, Luis Hernández, Rodolfo Hinostroza, Javier Heraud, Antonio Cisneros, Marco Martos, Juan Ojeda, Jorge Pimentel, Manuel Morales, José Watanabe, Mirko Lauer, Abelardo Sánchez León, Carmen Ollé, Luis La Hoz, Enrique Verástegui, Ana María Gazzolo, Giovanna Pollarolo, Carlos López Degregori, Mario Montalbetti, Jorge Eslava, Jorge Wiesse, Róger Santiváñez, Domingo de Ramos, Rossella Di Paolo, Mariela Dreyfus y José Antonio Mazzotti.

…

Dato:

-Batalla al borde de una catarata. 109 poemas peruanos está disponible en librerías limeñas y en plataformas.