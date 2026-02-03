HOYSuscripcion LR Focus

Los Pulpos planean atentar contra jefes policiales tras la captura de la pareja de su presunto líder, según PNP: "Hay una amenaza"

De acuerdo con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, las amenazas de esta banda criminal han empezado a materializarse. Por ello, han activado los protocolos de seguridad e inteligencia para prevenir cualquier posible atentado.

La PNP activó medidas de seguridad tras los posibles atentados por parte de Los Pulpos
La PNP activó medidas de seguridad tras los posibles atentados por parte de Los Pulpos | Composición LR | Difusión

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, advirtió sobre posibles atentados contra jefes policiales y ataques en la ciudad de Trujillo como represalia de la organización criminal Los Pulpos tras la captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja del cabecilla Jhonsson Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo'.

De acuerdo con Arriola, la caída de Salvatierra en Bolivia habría generado una respuesta inmediata de venganza por parte de la banda. "Inteligencia ha dado a conocer que se estarían llevando a cabo explosiones de dinamita en la ciudad de Trujillo en represalia y venganza por la captura de Keysi", sostuvo en TVPerú.

Amenazas contra jefes policiales

Arriola aseguró que existen amenazas directas contra altos jefes policiales, entre los que figuran los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno Panta. Asimismo, explicó que los posibles ataques ocurren luego de recientes golpes a la estructura de Los Pulpos. Por ello, la Policía Nacional activó los protocolos de seguridad necesarios. "Se están tomando todas las medidas. Se adecuan todas las situaciones de contrainteligencia e inteligencia para poder estar al frente", afirmó.

En este contexto, el comandante recordó un episodio en el que encontraron una fotografía del general Revoredo en un búnker de Los Pulpos en Lima, junto a municiones y otras sustancias ilícitas. "Hay una amenaza evidente contra el general Víctor Revoredo. Se ha encontrado este plástico con la foto y cartuchos... Con lo que ya se está materializando lo que se tiene en conocimiento por inteligencia", indicó, tras afirmar que se encuentran vigilantes ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo a las autoridades policiales.

Captura de Keysi Salvatierra, pareja de alias 'Jhonsson Pulpo'

La detención de Keysi Salvatierra Vigo (29), pareja del presunto cabecilla de la banda criminal Los Pulpos, se llevó a cabo gracias a un trabajo silencioso y sostenido que permitió rastrear la trazabilidad del dinero ilícito proveniente de Chile, Bolivia y otros países, según informó el general de la PNP.

Luego de meses de seguimiento por parte de las autoridades peruanas y chilenas, se logró ubicar a Salvatierra en una zona residencial boliviana, donde integrantes de Los Pulpos frecuentaban y utilizaban como refugio para disfrutar del dinero obtenido.

De acuerdo con la información policial, Salvatierra era intensamente buscada por la justicia peruana tras una denuncia en su contra por estar implicada en el secuestro del hijo de una regidora en noviembre de 2021. La detenida fue trasladada inicialmente a Puno, luego a Lima y, actualmente, se encuentra en Trujillo, donde deberá responder por sus delitos.

