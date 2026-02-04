Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
El sorteo de La Kábala vuelve con un premio que supera los S/ 6 millones, uno de los más altos registrados en el juego. La expectativa está puesta en conocer si este monto finalmente tendrá ganador.
- Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años
- Ascenso Docente: LINK para conocer los resultados oficiales de la Etapa Descentralizada, según Minedu
Este jueves 5 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. En esta edición, el Pozo Buenazo llega a S/ 6.183.968, una cifra que concentra la atención de jugadores en todo el país. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones del sorteo.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
TE RECOMENDAMOS
CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno