HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 5 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El sorteo de La Kábala vuelve con un premio que supera los S/ 6 millones, uno de los más altos registrados en el juego. La expectativa está puesta en conocer si este monto finalmente tendrá ganador. 

Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala.
Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala. | Foto: La Tinka

Este jueves 5 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. En esta edición, el Pozo Buenazo llega a S/ 6.183.968, una cifra que concentra la atención de jugadores en todo el país. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala HOY 3 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

Sorteo de la Kábala HOY 3 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo HOY 31 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo HOY 31 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Usuarios quedan atrapados en la Línea 1 del Metro y se ven obligados a caminar por rieles del tren

Usuarios quedan atrapados en la Línea 1 del Metro y se ven obligados a caminar por rieles del tren

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Alianza Lima vs LDU de Quito EN VIVO por Noche Blanquiazul Femenina: hora y dónde ver el partido de presentación

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

Sociedad

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025