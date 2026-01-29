Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala realiza sus sorteos cada martes, jueves y sábados, atrayendo la atención de jugadores a nivel nacional. No te pierdas la oportunidad de participar en este emocionante evento.
Este jueves 29 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. Para esta fecha, el Pozo Buenazo alcanza los S/5.987.999, monto histórico que concentra la atención de jugadores a nivel nacional. En las próximas horas se darán a conocer los resultados oficiales, junto con la jugada ganadora y las combinaciones correspondientes al sorteo.
¿Qué días se juega la Kábala?
El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.
