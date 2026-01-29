HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala realiza sus sorteos cada martes, jueves y sábados, atrayendo la atención de jugadores a nivel nacional. No te pierdas la oportunidad de participar en este emocionante evento.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo | Foto: composición LR

Este jueves 29 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. Para esta fecha, el Pozo Buenazo alcanza los S/5.987.999, monto histórico que concentra la atención de jugadores a nivel nacional. En las próximas horas se darán a conocer los resultados oficiales, junto con la jugada ganadora y las combinaciones correspondientes al sorteo.

¿Qué días se juega la Kábala?

El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala HOY martes 27 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY martes 27 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala HOY jueves 22 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY jueves 22 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

Examen de admisión de UNI en febrero incluirá tres carreras nuevas: ¿cómo postular y hasta cuándo?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Sociedad

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025