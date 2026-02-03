HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de la Kábala HOY 3 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

La Kábala cuenta con un pozo histórico que supera los S/ 6 millones. Conoce los resultados de este sorteo y los números ganadores.

Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala.
Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala. | Foto: La Tinka

Este martes 3 de enero, La Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de S/ 6.109.376. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el Pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.

TE RECOMENDAMOS

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo HOY 31 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo HOY 31 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala HOY martes 27 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY martes 27 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

LEER MÁS
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025