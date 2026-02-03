Sorteo de la Kábala HOY 3 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO
La Kábala cuenta con un pozo histórico que supera los S/ 6 millones. Conoce los resultados de este sorteo y los números ganadores.
- Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?
- Sorteo de La Tinka del domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
Este martes 3 de enero, La Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de S/ 6.109.376. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.
¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?
La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el Pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.
TE RECOMENDAMOS
LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno