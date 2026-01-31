Sorteo de la Kábala en vivo hoy 31 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Este jueves 29 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. Para esta fecha, el Pozo Buenazo alcanza los S/ 6.044.638, monto histórico que concentra la atención de jugadores a nivel nacional. En las próximas horas se darán a conocer los resultados oficiales, junto con la jugada ganadora y las combinaciones correspondientes al sorteo.