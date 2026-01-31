Sorteo de la Kábala en vivo hoy 31 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala realiza sus sorteos cada martes, jueves y sábados, atrayendo la atención de jugadores a nivel nacional. No te pierdas la oportunidad de participar en este emocionante evento.
Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/ 6.044.638 | Foto: Intralot
Este jueves 29 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. Para esta fecha, el Pozo Buenazo alcanza los S/ 6.044.638, monto histórico que concentra la atención de jugadores a nivel nacional. En las próximas horas se darán a conocer los resultados oficiales, junto con la jugada ganadora y las combinaciones correspondientes al sorteo.