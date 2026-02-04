Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, brindó nuevos detalles sobre la próxima visita del papa León XIV al Perú. Según precisó, la llegada de Robert Prevost a nuestro país se produciría entre noviembre y diciembre de este año. Además, aseguró que el viaje está confirmado en un “80%”. El anuncio se realizó esta mañana durante una conferencia de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal, ubicada en Jesús María.

“(La llegada del papa) es una noticia que todos esperamos. (...) Cuando le mencionamos y le hicimos llegar la invitación reiteradamente, él nos dijo algo muy importante: ‘cuánto quisiera estar ya en el Perú’, porque ama el Perú. Es muy probable que sea en el mes de noviembre, a más tardar en la primera semana de diciembre”, indicó García Camader.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana recordó que el papa cumple responsabilidades en la Santa Sede y, por ello, su visita debe seguir una serie de protocolos oficiales entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano. “Les digo lo del 80% porque es toda una estructura la que se mueve. Hay un dicasterio que prepara la visita y la solicitud tiene que pasar por esa instancia. Luego se responde a los países. (...) El papa es también jefe de Estado del Estado del Vaticano. No puede venir si el presidente del Perú no lo invita”, explicó.

Asimismo, se confirmó que tanto la actual gestión presidencial de José Jerí como la de Dina Boluarte ya habían enviado misivas para invitar al sumo pontífice a visitar el Perú. “Tanto el actual presidente como la presidenta anterior han hecho llegar las cartas. Eso significa que las invitaciones ya fueron cursadas”, añadió.

