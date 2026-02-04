HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Quieres estudiar en Turquía sin costo? Ofrecen 5.000 becas completas para pregrado, maestría y doctorado: así puedes participar, vía Pronabec

La selección de candidatos de las becas se realiza a través del Sistema Türkiye Burslari. Se exige un rendimiento académico mínimo y restricciones de edad, además de la documentación pertinente.

Las becas cubren todos los gastos académicos y de manutención, incluyendo matrícula, alojamiento, seguro médico y pasajes aéreos.
Las becas cubren todos los gastos académicos y de manutención, incluyendo matrícula, alojamiento, seguro médico y pasajes aéreos. | Foto: Andina/Turkiye Burslari Scholarship/Composición LR

El Gobierno de Turquía, oficialmente denominado Türkiye, lanzó una nueva convocatoria internacional de becas dirigida a estudiantes, investigadores y académicos interesados en cursar estudios presenciales en universidades turcas, con cobertura total de los gastos académicos y de manutención. El programa contempla un total de 5.000 becas para distintos niveles de formación superior.

La iniciativa está siendo difundida en Perú por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, como parte de su estrategia de Becas de Cooperación Internacional. Las postulaciones se realizan de manera virtual y gratuita, y estarán habilitadas hasta el viernes 20 de febrero de 2026.

Beneficios y cobertura de las 5.000 becas del Gobierno de Turquía

Las Becas Türkiye Burslari cubren la totalidad de los gastos asociados a los estudios universitarios. Entre los beneficios se incluyen la asignación de una plaza en la universidad seleccionada, la matrícula completa durante todo el programa, alojamiento, seguro médico y pasajes aéreos de ida y retorno.

Asimismo, los beneficiarios reciben una remuneración mensual diferenciado según el nivel de estudios: 4.500 liras turcas para pregrado, 6.500 para maestría y 9.000 para doctorado. Adicionalmente, el programa incluye un curso de idioma turco de hasta un año, orientado a facilitar la adaptación académica y cultural de los estudiantes internacionales.

Pronabec precisó que no financia esta ayuda académica, limitándose a difundir la convocatoria para acercar las oportunidades educativas ofrecidas por gobiernos extranjeros. Los interesados pueden revisar más opciones de cooperación internacional a través de los canales oficiales del programa.

Cómo postular a las becas para estudiar en Turquía: requisitos y plazos

La postulación a las Becas Türkiye Burslari se realiza de manera virtual a través del Sistema de Solicitud de Becas Türkiye Burslari (TBBS). Para completar el proceso, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la plataforma oficial del programa y crear una cuenta personal en el sistema de postulación.
  2. Completar los datos personales solicitados, verificando que la información sea correcta y esté actualizada.
  3. Seleccionar las universidades y programas académicos disponibles según el nivel de estudios al que se desea postular.
  4. Cargar todos los documentos requeridos dentro del plazo establecido por la convocatoria.
  5. Revisar la información registrada y enviar la postulación de forma definitiva.

En cuanto a los requisitos generales, se debe acreditar un rendimiento académico mínimo del 70% para programas de licenciatura, 75% para maestrías y doctorados, y 90% para carreras del área de la salud. Respecto a la edad, pueden postular quienes sean menores de 21 años para grado de asociado y pregrado, menores de 30 años para maestría, menores de 35 años para doctorado y menores de 50 años para programas de investigación.

No podrán postular las personas que tengan ciudadanía turca, la hayan tenido anteriormente o hayan cursado estudios en Türkiye en el mismo nivel académico de la beca solicitada. Para los programas de doctorado, además, se exige la presentación de una propuesta de investigación junto con evidencia de trabajos académicos previos.

La documentación solicitada incluye el Documento Nacional de Identidad (DNI), una fotografía reciente, el diploma o constancia de estudios, el certificado de notas y, cuando corresponda, resultados de exámenes internacionales o pruebas de idioma. El cierre de postulaciones está fijado para el 20 de febrero de 2026, mientras que los resultados se anunciarán entre junio y julio, con el inicio del ciclo académico previsto para septiembre del mismo año.

