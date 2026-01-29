Mujeres ganan la mayoría de becas del Pronabec: las carreras que más eligen son Derecho, Medicina Humana, Psicología e Ingeniería
La presencia femenina beneficiada ha pasado de representar el 25% en 2012 a superar el 50% en 2025. Pronabec ha otorgado 92,690 becas y las regiones principales de origen son Lima, Cusco y Junín.
La participación de la mujer peruana en el acceso a la educación superior ha dado un salto cuantitativo histórico. Según cifras recientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), en los últimos 13 años se ha duplicado el número de mujeres que ganan una beca del Estado para seguir estudios profesionales.
De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Educación (Minedu) - Pronabec, en el año 2012, las mujeres representaban poco más de la cuarta parte del total de beneficiarios. Sin embargo, actualmente, esta cifra ha evolucionado drásticamente, representando ahora a más de la mitad del total de seleccionados. Las cifras se han duplicado y pasaron del 28% al 54%.
La mayoría de las mujeres becadas son de Lima, Cusco y Junín
En 13 años de funcionamiento, el programa Pronabec ha beneficiado a un total de 92,690 mujeres. Esta tendencia al alza no es un hecho aislado, sino que se ha consolidado en las últimas siete convocatorias, que ha permitido una mayor accesibilidad a las oportunidades académicas para las peruanas de todas las 196 provincias del país.
De acuerdo a las estadísticas del Pronabec, las principales regiones de procedencia de las becarias son de Lima (18,450), Cusco (7659), Junín (6 774), Puno (5760) y Ayacucho (4788).
El informe también revela que las carreras universitarias que prefieren son Derecho, Medicina Humana, Psicología, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Mientras que en los institutos escogen estudiar inglés y Administración de negocios internacionales.
En los últimos cuatro años de registro, más de 9600 mujeres acreditaron pertenecer a pueblos originarios o afroperuanos. De este total, el 76,4% proviene de comunidades campesinas; el 19,1%, de comunidades nativas amazónicas; y el 4,3%, de la población afroperuana.
Asimismo, en la actualidad se contabiliza que el 61% de las féminas becadas ya son egresadas y el 39% aún son estudiantes.
Las becas con mayor impacto en Pronabec
El incremento de la participación femenina se ha visto reflejado principalmente en los concursos de mayor demanda y prestigio del programa:
- Beca 18: es dirigida a talentos de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el Boletín de Estudios Sociales 2025, la modalidad Beca 18 evidencia la tendencia más representativa respecto al promedio, al registrar un aumento en la participación de mujeres del 27% (2012) al 55% (2025).
- Beca Permanencia: está enfocada en asegurar que los estudiantes universitarios culminen sus carreras. La participación femenina pasó de 41 % en su primera convocatoria en 2016 al 51 % en 2025.
- Beca Generación del Bicentenario: es para estudios de postgrado en las mejores universidades del mundo. La tasa aumentó de 37 % en 2013 a 53 % en 2025.