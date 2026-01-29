Las mujeres representan el 54% de los becados por Pronabec para acceder a las becas del Estado. | Foto: composición LR/ Minedu/ Pronabec

La participación de la mujer peruana en el acceso a la educación superior ha dado un salto cuantitativo histórico. Según cifras recientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), en los últimos 13 años se ha duplicado el número de mujeres que ganan una beca del Estado para seguir estudios profesionales.

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Educación (Minedu) - Pronabec, en el año 2012, las mujeres representaban poco más de la cuarta parte del total de beneficiarios. Sin embargo, actualmente, esta cifra ha evolucionado drásticamente, representando ahora a más de la mitad del total de seleccionados. Las cifras se han duplicado y pasaron del 28% al 54%.

La mayoría de las mujeres becadas son de Lima, Cusco y Junín

En 13 años de funcionamiento, el programa Pronabec ha beneficiado a un total de 92,690 mujeres. Esta tendencia al alza no es un hecho aislado, sino que se ha consolidado en las últimas siete convocatorias, que ha permitido una mayor accesibilidad a las oportunidades académicas para las peruanas de todas las 196 provincias del país.

De acuerdo a las estadísticas del Pronabec, las principales regiones de procedencia de las becarias son de Lima (18,450), Cusco (7659), Junín (6 774), Puno (5760) y Ayacucho (4788).

El informe también revela que las carreras universitarias que prefieren son Derecho, Medicina Humana, Psicología, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. Mientras que en los institutos escogen estudiar inglés y Administración de negocios internacionales.

En los últimos cuatro años de registro, más de 9600 mujeres acreditaron pertenecer a pueblos originarios o afroperuanos. De este total, el 76,4% proviene de comunidades campesinas; el 19,1%, de comunidades nativas amazónicas; y el 4,3%, de la población afroperuana.

Asimismo, en la actualidad se contabiliza que el 61% de las féminas becadas ya son egresadas y el 39% aún son estudiantes.

Las becas con mayor impacto en Pronabec

El incremento de la participación femenina se ha visto reflejado principalmente en los concursos de mayor demanda y prestigio del programa: