Más de 700.000 becas para estudiantes y profesores este 2026 | Composoción LR | Clinton Medina

El Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado un paquete de estímulos dirigido a docentes y estudiantes del sistema público, que suma más de 735.000 becas. La iniciativa busca fortalecer capacidades pedagógicas y promover competencias consideradas clave como el manejo de herramientas digitales, razonamiento lógico y habilidades financieras.

El plan, valorado en S/10.600.000, combina cursos virtuales gratuitos y certificaciones con el propósito de ampliar oportunidades de aprendizaje fuera de las aulas tradicionales y mejorar la empleabilidad juvenil. Además, incluye medidas específicas para el desarrollo profesional docente.

400.000 becas para estudiantes y 250.000 para docentes

En este contexto, Minedu habilitó 400.000 becas virtuales gratuitas mediante la plataforma Academia de Oficios, dirigidas a alumnos de quinto de secundaria y egresados de colegios públicos. La propuesta se enfoca en brindar capacitación práctica, con miras a facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral o a estudios técnicos posteriores. Este componente busca que los estudiantes no solo refuercen conocimientos escolares, sino que también adquieran habilidades aplicables en el mundo del trabajo.

Para fortalecer la preparación del personal docente, se lanzaron 250.000 becas virtuales certificadas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estos cursos están orientados a desarrollar competencias socioemocionales y digitales, y son válidos para la Carrera Pública Magisterial.

Desde la entidad, precisaron que, hasta la fecha, se han entregado 80.000 becas a docentes de inicial, primaria, secundaria, Educación Básica Alternativa y Básica Especial, principalmente en regiones como Lima, Piura, Junín, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

Becas en IA, sostenibilidad, lógica y finanzas

Además de los cursos dirigidos a docentes y estudiantes, se incorporaron otras oportunidades formativas con certificación:

20.000 becas en contenidos relacionados con inteligencia artificial y sostenibilidad , así como razonamiento lógico y resolución de problemas.

, así como razonamiento lógico y resolución de problemas. 65.000 becas en educación financiera, con enfoque en ahorro, presupuesto y toma de decisiones responsables.

