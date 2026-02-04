Policías retirados exigen una mejor atención médica en Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno / La República | Emmanuel Moreno / La República

Policías retirados exigen una mejor atención médica en Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno / La República | Emmanuel Moreno / La República

Un grupo de policías en situación de retiro realizó una protesta la tarde de este miércoles 4 en los exteriores del Hospital de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la ciudad de Chiclayo. La manifestación se desarrolló de manera pacífica, con carteles y banderas, ante la incertidumbre generada por un posible retiro del establecimiento médico debido a la falta de acuerdos entre el Fondo de Propietarios y la Dirección de Sanidad de la PNP.

Según información preliminar, el conflicto se origina por un litigio legal sobre el terreno. Esta situación pondría en riesgo la continuidad del hospital y dejaría sin atención a más de 4,000 efectivos policiales en retiro y a sus familiares. Además, los afectados advirtieron que el desalojo podría concretarse en abril del año 2026, lo que incrementa la preocupación.

Hospital funciona desde hace varios años

El suboficial en retiro José Alzamora explicó que el predio es ocupado por la PNP desde el año 1977 y que, un año después, empezó a operar como hospital regional. Indicó que la propiedad pertenece actualmente al Fondo de Seguros de Retiro del personal de suboficiales, entidad que se encuentra en proceso de liquidación desde el año 2012, tras una disposición emitida durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala.

Asimismo, detalló que en el año 2022 se realizó una estadística para identificar a los beneficiarios del hospital, registrándose alrededor de 9,000 usuarios provenientes de regiones como Piura, Cajamarca, Tumbes, Amazonas y Lambayeque. En esta última región, se estimó un aproximado de 20,000 que dependen de los servicios de este centro de salud.

Reclamos por deficiencias en la atención médica

Durante la protesta, los representantes del gremio señalaron que los policías se sienten abandonados por las autoridades a nivel nacional. Denunciaron la falta de médicos, especialistas, medicamentos y equipamiento, lo que ha deteriorado la calidad de la atención. "Nostros los policas estamos abandonados y es un problema a nivel ancional", seguró.

Una de las afectadas indicó que, pese a contar con citas médicas programadas, no pudo ser atendida por la escasez de personal, situación que podría agravar su enfermedad cardiovascular.

Los manifestantes también afirmaron que el hospital ha perdido su categoría en los últimos años, lo que se refleja en la reducción de servicios y en el deterioro de la infraestructura. Ante este panorama, exigieron la presencia del presidente, José Jerí, así como del Ministerio del Interior, con el objetivo de atender sus reclamos y encontrar una solución que garantice la continuidad del hospital y el acceso a la atención médica para miles de familias policiales.

