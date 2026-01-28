Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra el ‘Monstruo’ tras ser extraditado

Detenido fue llevado a la Dirincri, donde pasará su primera noches. Foto: Presidencia del Perú

El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como el ‘Monstruo’, en el marco de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal. La medida fue adoptada tras evaluar los graves elementos presentados por el Ministerio Público, que lo sindican como una pieza clave dentro de una red delictiva de alto impacto.

Durante las primeras investigaciones, el juzgado consideró que existen suficientes indicios de la comisión de los delitos imputados, así como un elevado riesgo de fuga y de obstaculización del proceso judicial. Estos factores fueron determinantes para dictar la prisión preventiva por un plazo de tres años, tiempo en el que se desarrollarán las diligencias fiscales y el proceso penal correspondiente.

