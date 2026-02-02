Sobrino asesina a su tío tras golpiza en San Luis: premeditó presunto asalto en la vía pública

José Antonio Macavilca, de 65 años, perdió la vida tras ser agredido en la vía pública del distrito de San Luis, luego de una discusión con su sobrino, Eduardo Tipacti, de 50 años. El ataque ocurrió la madrugada del 1 de enero y quedó registrado en cámaras de seguridad.

En un primer momento, los familiares creyeron que la víctima había fallecido en un accidente. Sin embargo, las imágenes revelan una violenta agresión: tras forcejear por algunos minutos, el sobrino empuja a su tío, quien cae de cabeza al suelo. Ya indefenso, es atacado reiteradamente con golpes, antes de que le robe el celular y se retire del lugar, dejándolo gravemente herido.

Familiares conocieron la agresión horas antes del entierro

Un amigo de la víctima relató a Cuarto Poder que fue una hora antes del entierro cuando lograron acceder a los videos de seguridad y confirmar que se trató de una agresión mortal. "Nos enteramos del video, en esa calle hay muchas cámaras de vigilancia (...) Lo vimos a su sobrino, sin remordimiento, tocar el cajón" , expresó Winder, quien exige justicia pese a la existencia de pruebas audiovisuales.

José Antonio Macavilca había migrado a Estados Unidos hace 30 años junto a su esposa y sus dos hijas. Tras trabajar como jefe de limpieza en aeropuertos, colegios y oficinas, logró darles un futuro y nacionalizarse como ciudadano norteamericano. Desde entonces, regresaba al Perú todos los años para pasar las fiestas de fin de año.

Víctima no recibió atención médica

Tras el festejo por Año Nuevo, ambos salieron a la calle. En medio de la agresión y el robo, Macavilca quedó gravemente herido. Pese a que había personas cerca del lugar, nadie intervino para ayudarlo. "Mi papá pedía ayuda, auxilio. Él lo dejó tirado. Mi papá intentó gatear y pararse y no pudo", explicó su hija Natalie, quien exige que se reconozca la causa de la muerte y se realice la investigación correspondiente.

Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima no fue trasladada a un hospital. Serenazgo acudió al lugar, pero se retiró. El cuerpo de José Antonio Macavilca permaneció más de nueve horas en la vía pública hasta que, por la mañana, la Policía y peritos de Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver.

"La codicia también tiene que ver acá, por cuanto él le ha dado muerte a la víctima para después quitarle el celular y la billetera", expresó Edgar Rojas, abogado de la familia. Según familiares y amigos, Eduardo Tipacti permanece en libertad y no registra detención pese a la existencia de registros audiovisuales del ataque. Las hijas de la víctima, que residen en Estados Unidos, exigen justicia y el inicio de diligencias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

