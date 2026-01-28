HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Chiclayo: delincuentes en mototaxi atropellan a ciudadano para robarle su celular

Una cámara de seguridad captó el accionar de la banda de ladrones en el distrito de José Leonardo Ortiz. Los vecinos de la zona exigieron a la Policía redoblar su patrullaje.

Vecinos de JLO señalan que aumentaron los robos en mototaxis. Foto: difusión.
Vecinos de JLO señalan que aumentaron los robos en mototaxis. Foto: difusión.

La delincuencia no tiene límites en la región Lambayeque. Cámaras de seguridad del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, captaron el momento en el que una banda de ladrones que iban en un mototaxi atropella a un ciudadano con el objetivo de robarle su teléfono celular.

Los hechos sucedieron el último martes 27 de enero en la avenida México, cerca del mercado Moshoqueque. En las imágenes, que registran la hora las 5.48 p. m., se ve a un hombre recostado en la pared de una vivienda revisando su teléfono móvil sin percatarse del movimiento a su alrededor. En ese instante, un mototaxi aparece por la vía de enfrente y la unidad gira en “U” al advertir que la víctima se encontraba distraída.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Chiclayo: adulto mayor de 88 años es asesinado durante robo en Chongoyape

lr.pe

En cuestión de segundos, el vehículo menor se acerca al hombre, se sube a la vereda y del interior desciende un sujeto que se abalanza sobre él para arrebatarle su celular. La víctima, sorprendida por lo que sucede, se resiste y decide huir cruzando la pista. Sin embargo, pierde el equilibrio y cae al suelo. Es entonces que el mototaxi lo arrolla.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Impulsado por la adrenalina, el hombre logra ponerse de pie nuevamente y huir aún con su teléfono en la mano. Los hampones intentan seguirlo por algunos metros, pero el ciudadano consigue escapar.

Piden más seguridad

Los vecinos pidieron a la Policía redoblar su patrullaje diurno y nocturno por esta zona. Refirieron que existe un incremento de los asaltos en mototaxis y motocicletas.

Notas relacionadas
Catedral de Chiclayo entra en refacción: diócesis se alista ante posible visita del papa León XIV

Catedral de Chiclayo entra en refacción: diócesis se alista ante posible visita del papa León XIV

LEER MÁS
Chiclayo: adulto mayor de 88 años es asesinado durante robo en Chongoyape

Chiclayo: adulto mayor de 88 años es asesinado durante robo en Chongoyape

LEER MÁS
Incautan pescado y verduras podridas en negocios de comida del Mercado Central de Chiclayo

Incautan pescado y verduras podridas en negocios de comida del Mercado Central de Chiclayo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

LEER MÁS
Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú en vuelo de extradición desde Paraguay

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú en vuelo de extradición desde Paraguay

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, llega a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su extradición

Sociedad

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, llega a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su extradición

Reniec facilita actas de nacimiento para matrícula del año escolar 2026: cómo obtenerla en línea

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025