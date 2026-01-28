Chiclayo: delincuentes en mototaxi atropellan a ciudadano para robarle su celular

La delincuencia no tiene límites en la región Lambayeque. Cámaras de seguridad del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, captaron el momento en el que una banda de ladrones que iban en un mototaxi atropella a un ciudadano con el objetivo de robarle su teléfono celular.

Los hechos sucedieron el último martes 27 de enero en la avenida México, cerca del mercado Moshoqueque. En las imágenes, que registran la hora las 5.48 p. m., se ve a un hombre recostado en la pared de una vivienda revisando su teléfono móvil sin percatarse del movimiento a su alrededor. En ese instante, un mototaxi aparece por la vía de enfrente y la unidad gira en “U” al advertir que la víctima se encontraba distraída.

En cuestión de segundos, el vehículo menor se acerca al hombre, se sube a la vereda y del interior desciende un sujeto que se abalanza sobre él para arrebatarle su celular. La víctima, sorprendida por lo que sucede, se resiste y decide huir cruzando la pista. Sin embargo, pierde el equilibrio y cae al suelo. Es entonces que el mototaxi lo arrolla.

Impulsado por la adrenalina, el hombre logra ponerse de pie nuevamente y huir aún con su teléfono en la mano. Los hampones intentan seguirlo por algunos metros, pero el ciudadano consigue escapar.

Piden más seguridad

Los vecinos pidieron a la Policía redoblar su patrullaje diurno y nocturno por esta zona. Refirieron que existe un incremento de los asaltos en mototaxis y motocicletas.