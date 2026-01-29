HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chiclayo: caen 'Los elegantes del reflejo' con gran cantidad de autopartes hurtadas

Tres hombres fueron detenidos por la Policía por estar vinculados con esta banda. El valor de las piezas halladas en su poder superaría los 12.000 soles. 

Las piezas halladas en el poder de los detenidos superaría los 12.000 soles. Foto: PNP
Las piezas halladas en el poder de los detenidos superaría los 12.000 soles. Foto: PNP

Los días de impunidad se terminaron para tres presuntos integrantes de la banda delictiva ‘Los elegantes del reflejo', dedicados al hurto de espejos retrovisores de vehículos de media y alta gama en Chiclayo. Su captura permitió, además, la recuperación de gran cantidad de autopartes valorizadas en más de 12.000 soles.

Inteligencia policial

Según detalló el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, la desarticulación de esta banda comenzó con la denuncia que hizo un efectivo policial tras el robo de los espejos de su vehículo. Entonces se montó un plan de inteligencia para dar con los responsables de este delito.

Es así que las labores de inteligencia llevan a la Policía a un negocio clandestino de venta e instalación de espejos de autos en la cuadra 6 de la calle Cois en la ciudad de Chiclayo. Aquí los agentes se entrevistaron con un primer sujeto que les estableció las conexiones con otros dos hombres que les conseguirían las autopartes que buscaban.

Este operativo permitió la captura de Christian Chimoy Benites (38), José Chuque Millones (51) y Joampier Lalle Llontop (32) por estar inmersos en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto y receptación agravada de accesorios de vehículos mayores.

Costosas piezas

Esta acción policial incluyó la intervención a un inmueble en el jirón México donde se hallaron 21 espejos de vehículos y herramientas para su instalación por un valor que supera los 12.000 soles. Se cree que todas estas piezas serían hurtadas, por lo que formarán parte de la investigación.

