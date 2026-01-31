La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rendirá un gran homenaje a la Virgen de la Candelaria con una edición especial del tradicional Pasacalle de Lima este domingo 1 de febrero, desde las 11 a. m. hasta las 7 p. m., en el Centro Histórico. La actividad reunirá música, color y devoción en una jornada cultural abierta al público. Más de 8,000 danzantes, pertenecientes a 80 agrupaciones folclóricas, participarán en este desfile artístico que ofrecerá un espectáculo ininterrumpido a lo largo del día.

Pasacalle en Lima: homenaje a la Virgen de la Candelaria

El evento es organizado por la Gerencia de Cultura de la MML, que busca valorar las expresiones culturales del país y acercarlas a vecinos y visitantes. La Asociación Central Folclórica Puno será la encargada de traer lo mejor de las danzas autóctonas y de luces del Altiplano.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Actividad programada para este domingo. Foto: Municipalidad de Lima

El público podrá disfrutar de manifestaciones tradicionales como la morenada, rey moreno, caporales, tuntuna, tinkus, sikuris de taquile, tobas, llamerada, kullawada, diablada, pandilla y marinera puneña, entre otras, convirtiendo al Centro Histórico de Lima en un gran escenario cultural al aire libre durante ocho horas.

¿Cuál será el recorrido del pasacalle de la Virgen de la Candelaria en Lima?

El recorrido del pasacalle iniciará en la plazuela Rosa Merino, frente al Teatro Municipal de Lima, y continuará por los jirones Ica, De la Unión y Huallaga, hasta llegar a la Plaza de Armas, pasando por el atrio de la Catedral de Lima. Luego seguirá por los jirones Junín y Lampa, para culminar en el parque de la Muralla.