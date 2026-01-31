Fiesta de la Candelaria este domingo 1 de febrero en Lima: ¿cuál es el recorrido oficial del pasacalle?
La Municipalidad de Lima rendirá un homenaje a la Virgen de la Candelaria con un pasacalle especial este domingo 1 de febrero.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rendirá un gran homenaje a la Virgen de la Candelaria con una edición especial del tradicional Pasacalle de Lima este domingo 1 de febrero, desde las 11 a. m. hasta las 7 p. m., en el Centro Histórico. La actividad reunirá música, color y devoción en una jornada cultural abierta al público. Más de 8,000 danzantes, pertenecientes a 80 agrupaciones folclóricas, participarán en este desfile artístico que ofrecerá un espectáculo ininterrumpido a lo largo del día.
Pasacalle en Lima: homenaje a la Virgen de la Candelaria
El evento es organizado por la Gerencia de Cultura de la MML, que busca valorar las expresiones culturales del país y acercarlas a vecinos y visitantes. La Asociación Central Folclórica Puno será la encargada de traer lo mejor de las danzas autóctonas y de luces del Altiplano.
Actividad programada para este domingo. Foto: Municipalidad de Lima
El público podrá disfrutar de manifestaciones tradicionales como la morenada, rey moreno, caporales, tuntuna, tinkus, sikuris de taquile, tobas, llamerada, kullawada, diablada, pandilla y marinera puneña, entre otras, convirtiendo al Centro Histórico de Lima en un gran escenario cultural al aire libre durante ocho horas.
¿Cuál será el recorrido del pasacalle de la Virgen de la Candelaria en Lima?
El recorrido del pasacalle iniciará en la plazuela Rosa Merino, frente al Teatro Municipal de Lima, y continuará por los jirones Ica, De la Unión y Huallaga, hasta llegar a la Plaza de Armas, pasando por el atrio de la Catedral de Lima. Luego seguirá por los jirones Junín y Lampa, para culminar en el parque de la Muralla.
