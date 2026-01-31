La noche de este 31 de enero, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el descenso de un lahar, es decir, lujo de lodo volcánico, en el sector suroeste del volcán Misti, en la región Arequipa. El fenómeno fue detectado en la quebrada Huarangal, ubicada en la zona de Los Incas, y se dirige hacia el río Chili.

Según el reporte oficial del IGP, el lahar sigue una de las rutas naturales de drenaje del volcán Misti, específicamente la quebrada Huarangal, situada al suroeste. Este tipo de flujo está compuesto por agua, ceniza y material volcánico. “El IGP informa: descenso de lahar (flujo de lodo volcánico) por el sector suroeste del volcán Misti, en dirección al río Chili”, indicó el organismo.

Recomendaciones de seguridad para la población

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de la quebrada Huarangal–Los Incas y evitar el cruce por puentes y badenes ubicados en esa zona, a fin de prevenir accidentes o situaciones de riesgo.

“El llamado es a no transitar por la quebrada ni por las estructuras que la atraviesan”, precisa el mensaje difundido por las autoridades, en el que también se exhorta a seguir las indicaciones de Defensa Civil y mantenerse atentos a la información oficial.

COEN emite alerta por posibles afectaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN–INDECI) informó que, ante el registro del lahar en la quebrada Huarangal–Los Incas, el flujo de lodo volcánico podría generar afectaciones a viviendas, cultivos y vías de comunicación ubicadas en zonas cercanas a su posible trayectoria.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada de las torrenteras por donde podría desplazarse, así como a identificar previamente las zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Asimismo, recomendaron preparar la Mochila para Emergencias.

