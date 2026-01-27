HOYSuscripcion LR Focus

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

La determinación fue adoptada por los presidentes de los conjuntos que participan en la fiesta en honor a la patrona de Puno.

A días de festividad ocurre destitución en la Federación de Cultura. Foto: Liubomir Fernández - La República.
A días de festividad ocurre destitución en la Federación de Cultura. Foto: Liubomir Fernández - La República.

A días de celebrarse la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, entidad que organiza los festejos, destituyó a cuatro de sus directivos. Se trata de José Palomino Huaranca, Zenón Contreras Salas, Simón Huanca Seje y Joby Johan Parhuayo Jimenez.

Todos ellos, cesados de la actual directiva, son acusados de usurpar funciones, discriminación y aprovechamiento indebido del cargo. La determinación fue adoptada por los presidentes de los conjuntos que participan en la fiesta en honor a la patrona de Puno.

José Palomino sostuvo que la verdad de fondo es que eran incómodos para el presidente Alexander Quispe Huaracha. Precisó que no le habría gustado que se promuevan nuevos mecanismos de control a la venta de entradas y se fije un nuevo sistema de calificación de danzas de trajes de luces y autóctonos.

“Los argumentos por los cuales nos retiran no tienen fundamento. La realidad es que les éramos incómodos. Ahora sí hemos contratado personal, pero en el marco de nuestras funciones”, aseguró Palomino.

En tanto, Zenón Contreras, alegó que el problema de fondo era que la directiva actualmente no tenía legalidad porque no tiene inscripción vigente en registros públicos. “Nos han hecho una emboscada. Ya estaba todo preparado. No nos querían por nuestro trabajo de fiscalización”, precisó.

