HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

La Municipalidad de Lima precisó que la postergación de la marcha blanca en la nueva vía responde a las quejas de vecinos, conductores y público por las molestias generadas en la zona.

Municipalidad de Lima anuncia suspensión de obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado por quejas
Municipalidad de Lima anuncia suspensión de obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado por quejas | Composición LR | Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que ha decidido suspender temporalmente la marcha blanca de la Nueva Vía Rápida Javier Prado, que conecta Frutales con El Golf, ante las molestias reportadas por la población local y los usuarios que transitan por la zona. Esta obra fue puesta en marcha desde el 26 de enero de 2026.

Esta decisión se da luego de un comunicado de la Municipalidad de La Molina en el que se pide expresamente paralizar las obras. Desde la comuna capitalina también precisaron que ha optado por comenzar una revisión de un nuevo plan de desvíos.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado de la Municipalidad de Lima sobre la Nueva Vía Rápida Javier Prado

Comunicado de la Municipalidad de Lima sobre la Nueva Vía Rápida Javier Prado

PUEDES VER: Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en av. Javier Prado y advierte colapso vial

lr.pe

Evaluación técnica y plan de desvíos

Asimismo, la Municipalidad anunció que constituirá de manera inmediata una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, que revisará la transitabilidad en la zona. De acuerdo al comunicado, las intervenciones y la marcha blanca se reiniciarán únicamente cuando la comisión emita un informe técnico favorable, "que permita respetar la tranquilidad de los vecinos".

Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en Av. Javier Prado

La Municipalidad de La Molina expresó, el pasado 29 de enero, su preocupación debido a los graves problemas de tránsito causados por los desvíos implementados desde el inicio de la marcha blanca en la Av. Javier Prado Este, entre las avenidas El Golf y Los Frutales. Afirmaron que, aunque reconocen la importancia y urgencia de la construcción del viaducto para aliviar el tráfico en la zona, señalan que estos desvíos han generado un caos adicional, debido a que esta vía y el Cerro Centinela son las únicas salidas del distrito hacia el resto de Lima.

En su comunicado, la comuna advirtió sobre una serie de incumplimientos de la empresa contratista y de Invertmet, entre ellos la falta de señalización adecuada, semaforización no calibrada, insuficiencia de efectivos policiales para controlar el tránsito y la circulación indebida de camiones y colectivos en zonas residenciales. Estos problemas, según señalan, han afectado directamente la tranquilidad y seguridad de los vecinos, quienes han solicitado una pronta solución.

Ante esto, la Municipalidad de La Molina solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invertmet la paralización inmediata de los trabajos, la suspensión de los desvíos y la reapertura total de la vía hasta que se corrijan estas deficiencias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en av. Javier Prado y advierte colapso vial

Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en av. Javier Prado y advierte colapso vial

LEER MÁS
Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos clave en Javier Prado

Cambios en el Corredor Rojo: ATU reubica paraderos clave en Javier Prado

LEER MÁS
Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Madre denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Madre denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025