Municipalidad de Lima anuncia suspensión de obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado por quejas | Composición LR | Andina

Municipalidad de Lima anuncia suspensión de obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado por quejas | Composición LR | Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que ha decidido suspender temporalmente la marcha blanca de la Nueva Vía Rápida Javier Prado, que conecta Frutales con El Golf, ante las molestias reportadas por la población local y los usuarios que transitan por la zona. Esta obra fue puesta en marcha desde el 26 de enero de 2026.

Esta decisión se da luego de un comunicado de la Municipalidad de La Molina en el que se pide expresamente paralizar las obras. Desde la comuna capitalina también precisaron que ha optado por comenzar una revisión de un nuevo plan de desvíos.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Comunicado de la Municipalidad de Lima sobre la Nueva Vía Rápida Javier Prado

Evaluación técnica y plan de desvíos

Asimismo, la Municipalidad anunció que constituirá de manera inmediata una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, que revisará la transitabilidad en la zona. De acuerdo al comunicado, las intervenciones y la marcha blanca se reiniciarán únicamente cuando la comisión emita un informe técnico favorable, "que permita respetar la tranquilidad de los vecinos".

Municipalidad de La Molina pide paralizar obras en Av. Javier Prado

La Municipalidad de La Molina expresó, el pasado 29 de enero, su preocupación debido a los graves problemas de tránsito causados por los desvíos implementados desde el inicio de la marcha blanca en la Av. Javier Prado Este, entre las avenidas El Golf y Los Frutales. Afirmaron que, aunque reconocen la importancia y urgencia de la construcción del viaducto para aliviar el tráfico en la zona, señalan que estos desvíos han generado un caos adicional, debido a que esta vía y el Cerro Centinela son las únicas salidas del distrito hacia el resto de Lima.

En su comunicado, la comuna advirtió sobre una serie de incumplimientos de la empresa contratista y de Invertmet, entre ellos la falta de señalización adecuada, semaforización no calibrada, insuficiencia de efectivos policiales para controlar el tránsito y la circulación indebida de camiones y colectivos en zonas residenciales. Estos problemas, según señalan, han afectado directamente la tranquilidad y seguridad de los vecinos, quienes han solicitado una pronta solución.

Ante esto, la Municipalidad de La Molina solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invertmet la paralización inmediata de los trabajos, la suspensión de los desvíos y la reapertura total de la vía hasta que se corrijan estas deficiencias.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.