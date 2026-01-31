Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

Horarios de los cortes de agua en Ate y San Martín de Porres. | Foto: Sedapal

Horarios de los cortes de agua en Ate y San Martín de Porres. | Foto: Sedapal

Este 1 y 2 de febrero de 2026, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que habrá un corte de agua en algunos sectores de los distritos de Lima Metropolitana, por lo que los ciudadanos deberán tomar sus precauciones para abastecer su hogar con el agua necesaria.

Los motivos por los que se están realizando los cortes de agua en estas zonas son múltiples, principalmente la limpieza de reservorio.

Corte de agua en Lima: ¿qué zonas serán afectadas?

Domingo 1 de febrero - Ate

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J, Proyecto Especial Huaycán zona B y Urb. Santa Rosita II (1.00 p.m. a 11.50 p. m.)

A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J, Proyecto Especial Huaycán zona B y Urb. Santa Rosita II (1.00 p.m. a 11.50 p. m.) Horario de interrupción general: de 7.00 a. m. a 7 p. m.

Lunes 2 de febrero - Ate

Motivo: limpieza de reservorio

limpieza de reservorio Zonas afectadas: A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A. Además, el sector 177 y la Coop. Manylsa Ltda. 476. (1.00 p.m. hasta las 11.50 p.m.)

A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A. Además, el sector 177 y la Coop. Manylsa Ltda. 476. (1.00 p.m. hasta las 11.50 p.m.) Horario de interrupción general: de 7.00 a. m. a 7 p. m.

Lunes 2 de febrero - San Martín de Porres

Motivo: trabajos de empalme

trabajos de empalme Zonas afectadas: A.H. 3 de Mayo, Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa, APV Los Alcanfores de Naranjal, APV Cabo Juan Linares Rojas, APV Las Orquídeas de Naranjal, APV Paraíso del Norte, APV El Portal de Naranjal, APV El Rosal de Naranjal, Asoc. Prop. Vista Hermosa. Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal, Asoc. Prop. Vi. El Naranjal, Asoc. Viv. Inmaculada Concepción, Asoc. Viv. Predio San Sebastián, Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa. Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal, Asoc. San Juan Bautista, Coop. Bata Callao, Coop. COPSA, Coop. Viv. Centro Minero Perú, Coop. El Naranjal, Coop. Viv. Policía Nacional, PV Los Álamos IV, et., Prog. Viv. Alejandría, Prog. Viv. Aruba, PV California, PV Capullana, Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et., PV El Álamo I y II et., PV El Remanso de Naranjal, Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et., PV Los Álamos del Norte, Prog. Viv. Los Álamos II et., PV Lucerito de Naranjal, Prog. Viv. Los Manizales, Prog. Viv. Sta. María de Naranjal.

A.H. 3 de Mayo, Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa, APV Los Alcanfores de Naranjal, APV Cabo Juan Linares Rojas, APV Las Orquídeas de Naranjal, APV Paraíso del Norte, APV El Portal de Naranjal, APV El Rosal de Naranjal, Asoc. Prop. Vista Hermosa. Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal, Asoc. Prop. Vi. El Naranjal, Asoc. Viv. Inmaculada Concepción, Asoc. Viv. Predio San Sebastián, Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa. Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal, Asoc. San Juan Bautista, Coop. Bata Callao, Coop. COPSA, Coop. Viv. Centro Minero Perú, Coop. El Naranjal, Coop. Viv. Policía Nacional, PV Los Álamos IV, et., Prog. Viv. Alejandría, Prog. Viv. Aruba, PV California, PV Capullana, Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et., PV El Álamo I y II et., PV El Remanso de Naranjal, Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et., PV Los Álamos del Norte, Prog. Viv. Los Álamos II et., PV Lucerito de Naranjal, Prog. Viv. Los Manizales, Prog. Viv. Sta. María de Naranjal. Horario de interrupción: de 12.00 a. m. a 8.00 p. m.

