Tomás Gálvez tras interrogatorio a José Jerí: "Nos ha autorizado levantar el secreto de sus comunicaciones"
El fiscal de la Nación interino señaló que el mandatario propuso la medida de forma voluntaria y entregará sus registros telefónicos al Ministerio Público.
Fiscal de la Nación interino tomó declaración del presidente José Jerí
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que el presidente José Jerí levantará el secreto de sus comunicaciones de forma voluntaria luego de realizar el interrogatorio en Palacio de Gobierno por el caso Chifagate.
Noticia en desarrollo...
