Registrate en nuestro boletin

Política

Tomás Gálvez tras interrogatorio a José Jerí: "Nos ha autorizado levantar el secreto de sus comunicaciones"

El fiscal de la Nación interino señaló que el mandatario propuso la medida de forma voluntaria y entregará sus registros telefónicos al Ministerio Público.

Fiscal de la Nación interino tomó declaración del presidente José Jerí
Fiscal de la Nación interino tomó declaración del presidente José Jerí

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que el presidente José Jerí levantará el secreto de sus comunicaciones de forma voluntaria luego de realizar el interrogatorio en Palacio de Gobierno por el caso Chifagate.

Noticia en desarrollo...

