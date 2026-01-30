Keysi Alessandra Salvatierra Vigo (29), presunta integrante de la organización criminal Los Pulpos, fue trasladada a Lima bajo estrictas medidas de seguridad tras ser capturada en Bolivia. La mujer es señalada como la pareja sentimental de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson’, cabecilla de una de las bandas criminales más violentas que opera en el norte del Perú, dedicada al secuestro, la extorsión y el sicariato.

Su arribo al Perú se produjo luego de un operativo coordinado entre agentes de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri y personal policial de Bolivia, que permitió ubicarla en la ciudad de La Paz, donde permanecía oculta desde hacía varios años. La detenida registraba una orden de captura internacional por su presunta participación en delitos de secuestro agravado; entre ellos, el caso del comerciante Alan Ríos Guevara, ocurrido el 13 de noviembre de 2021 en Trujillo.

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo fue capturada en Bolivia. Foto: PNP.

En ese entonces, la organización delictiva llegó a exigir US$ 500.000 por el rescate del joven, quien fue interceptado en su puesto de venta de plásticos y descartables en el mercado 7 de junio, ubicado en el sector Río Seco, del distrito de El Porvenir. Tras un pago de su madre, la víctima fue liberado luego de catorce días en cautiverio.

“De Bolivia, fue expulsada hacia Puno y, de Puno, el día de hoy (ayer) ha sido traída a nuestra capital; y ya se encuentra en esta sede de la Dirección de Investigación Criminal”, señaló el teniente general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal

Al momento de su captura, Salvatierra Vigo estaba acompañada de su hija de seis años, nacida de su relación con Jhonsson Cruz Torres, líder prófugo de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

PNP envía mensaje a Jhonsson Smit

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, se dirigió a Jhonsson Smit Cruz Torres durante conferencia de prensa para pedirle que se entregue a las autoridades. El criminal se encuentra actualmente prófugo con búsqueda roja en Interpol y figura en la lista de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior, que ofrece medio millón de soles por información que permita su captura.

“Le decimos a Jhonsson Cruz Torres: irrecuperable, entrégate, ven, dale tu apellido, cobarde, a esta niña que la has dejado abandonada, que la has procreado para defenderte. Eres un cobarde. Te vamos a capturar, Jhonsson. Donde te vayas, te vamos a capturar, cueste lo que cueste; y tú sabes que es así”, sostuvo.

