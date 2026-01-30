HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
EN VIVO

Tomás Gálvez blinda a Jerí: No levantará secreto de comunicaciones | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja alias ‘Jhonsson’, cabecilla de la banda criminal Los Pulpos

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo se encuentra implicada en delitos de secuestro y extorsión en Perú, incluyendo el caso del comerciante Alan Ríos, en Trujillo.

Trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja alias ‘Jhonsson’,cabecilla de la banda criminal Los Pulpos
Trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja alias ‘Jhonsson’,cabecilla de la banda criminal Los Pulpos | Foto: composición LR/Difusión.

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo (29), presunta integrante de la organización criminal Los Pulpos, fue trasladada a Lima bajo estrictas medidas de seguridad tras ser capturada en Bolivia. La mujer es señalada como la pareja sentimental de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson’, cabecilla de una de las bandas criminales más violentas que opera en el norte del Perú, dedicada al secuestro, la extorsión y el sicariato.

Su arribo al Perú se produjo luego de un operativo coordinado entre agentes de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri y personal policial de Bolivia, que permitió ubicarla en la ciudad de La Paz, donde permanecía oculta desde hacía varios años. La detenida registraba una orden de captura internacional por su presunta participación en delitos de secuestro agravado; entre ellos, el caso del comerciante Alan Ríos Guevara, ocurrido el 13 de noviembre de 2021 en Trujillo.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Keysi Alessandra Salvatierra Vigo fue capturada en Bolivia. Foto: PNP.

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo fue capturada en Bolivia. Foto: PNP.

PUEDES VER: El 'Monstruo' ocuparía la celda donde estaba Abimael Guzmán y sería compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao

lr.pe

En ese entonces, la organización delictiva llegó a exigir US$ 500.000 por el rescate del joven, quien fue interceptado en su puesto de venta de plásticos y descartables en el mercado 7 de junio, ubicado en el sector Río Seco, del distrito de El Porvenir. Tras un pago de su madre, la víctima fue liberado luego de catorce días en cautiverio.

“De Bolivia, fue expulsada hacia Puno y, de Puno, el día de hoy (ayer) ha sido traída a nuestra capital; y ya se encuentra en esta sede de la Dirección de Investigación Criminal”, señaló el teniente general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal          

Al momento de su captura, Salvatierra Vigo estaba acompañada de su hija de seis años, nacida de su relación con Jhonsson Cruz Torres, líder prófugo de la organización criminal ‘Los Pulpos’.           

PNP envía mensaje a Jhonsson Smit

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, se dirigió a Jhonsson Smit Cruz Torres durante conferencia de prensa para pedirle que se entregue a las autoridades. El criminal se encuentra actualmente prófugo con búsqueda roja en Interpol y figura en la lista de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior, que ofrece medio millón de soles por información que permita su captura.

“Le decimos a Jhonsson Cruz Torres: irrecuperable, entrégate, ven, dale tu apellido, cobarde, a esta niña que la has dejado abandonada, que la has procreado para defenderte. Eres un cobarde. Te vamos a capturar, Jhonsson. Donde te vayas, te vamos a capturar, cueste lo que cueste; y tú sabes que es así”, sostuvo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Eric Moreno, el 'Monstruo', no muestra arrepentimiento y responde “Cristo vive” antes de ser llevado a la Base Naval del Callao

Eric Moreno, el 'Monstruo', no muestra arrepentimiento y responde “Cristo vive” antes de ser llevado a la Base Naval del Callao

LEER MÁS
El ‘Monstruo’ pasará su primera noche en Perú en la Dircote, luego de ser extraditado desde Paraguay

El ‘Monstruo’ pasará su primera noche en Perú en la Dircote, luego de ser extraditado desde Paraguay

LEER MÁS
Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' y líder de Los Injertos del Cono Norte, llega a Lima extraditado desde Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' y líder de Los Injertos del Cono Norte, llega a Lima extraditado desde Paraguay

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Madre denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Madre denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025