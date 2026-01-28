Erick Moreno fue recluido en la Dircote, para luego ser trasladado a un penal. Foto: Sebastian Blanco / La República | Sebastian Blanco / La República

Tras permanecer detenido en Paraguay y culminar su proceso de extradición, Erick Moreno Hernández, conocido como el ‘Monstruo’, llegó al Perú este miércoles 28 de enero bajo un estricto operativo de seguridad. El arribo se realizó en horas de la tarde y estuvo a cargo de un contingente especializado de la Policía Nacional del Perú, que ejecutó el traslado bajo protocolos de alto riesgo debido al prontuario criminal del extraditado.

Fuerte operativo y primera noche en la Dircote

Apenas pisó territorio nacional, Moreno Hernández fue conducido directamente a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en Lima, donde pasará su primera noche bajo custodia policial. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que el despliegue incluyó a más de un centenar de efectivos, unidades tácticas, vehículos blindados y el apoyo aéreo de un helicóptero, con el objetivo de evitar cualquier intento de rescate o fuga.

El traslado se ejecutó bajo un fuerte contingente policial y con cortes momentáneos del tránsito en puntos estratégicos. Según se conoció, durante la madrugada se evaluaría su traslado a un centro penitenciario de máxima seguridad. Si bien una de las primeras alternativas que se manejó fue el penal de Challapalca, las autoridades evitaron confirmar el destino final por razones estrictamente vinculadas a la seguridad nacional.

Inicio del proceso judicial y posibles condenas

Con su retorno al país, se activa formalmente el proceso judicial que deberá enfrentar por diversos delitos graves. De acuerdo con información manejada por el Ministerio Público, el ‘Monstruo’ es investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al secuestro, extorsión y otros ilícitos de alto impacto.

En ese contexto, cabe precisar que Erick Moreno Hernández ya cuenta con una condena previa de 32 años de prisión desde el 2023, la cual motivó su inclusión en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. No obstante, su situación legal actual podría agravarse, ya que enfrenta nuevos procesos por más delitos. Durante el seguimiento del operativo, el presidente José Jerí supervisó y evaluó el desarrollo del traslado.

Especialistas en crimen organizado han advertido que la captura y extradición de Moreno Hernández representa un golpe importante, pero no definitivo, contra la estructura criminal que presuntamente lideraba. En ese sentido, recalcan que el trabajo de inteligencia debe continuar para identificar y capturar a otros miembros clave que podrían seguir operando.

