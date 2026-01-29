HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Eric Moreno, el 'Monstruo', no muestra arrepentimiento y responde “Cristo vive” antes de ser llevado a la Base Naval del Callao

Moreno Hernández fue trasladado desde la Dircote tras dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra.

El 'Monstruo' apareció con el cabello rapado camino al Callao
El 'Monstruo' apareció con el cabello rapado camino al Callao | Kevinn García | La República

Antes de ser trasladado desde la Dircote a la Base Naval del Callao este 29 de enero, Erick Moreno Hernández fue interpelado por la prensa. En ese momento, al ser consultado por este medio sobre si se arrepentía de los crímenes cometidos, Hernández evadió la pregunta y se limitó a responder: “Cristo vive”. El 'monstruo' fue presentado con un traje de color blanco y con la cabeza completamente rapada.

El traslado se produjo tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 36 meses de prisión preventiva. La medida se dictó en el marco de las investigaciones por presuntos delitos de secuestro y organización criminal, luego de que el Ministerio Público presentara graves elementos de convicción que lo vinculan como pieza clave de una red delictiva de alto impacto.

Será recluido en penal de la base del Callao

La presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, anunció que, mediante la Resolución Presidencial del INPE N° 058-2026, se concluyó que Hernández “cumple plenamente con los criterios de alta peligrosidad”. Por ello, se dispuso su ingreso al centro de reclusión indicado, donde "deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”. La funcionaria explicó que la decisión responde a la “extrema gravedad de los delitos cometidos y por razones de seguridad”.

El traslado de Moreno Hernández se realizó bajo un fuerte resguardo policial para evitar incidentes durante el recorrido. Como parte del operativo, se dispuso el cierre del carril de la avenida España con dirección a la avenida Alfonso Ugarte, a fin de garantizar la seguridad del movimiento y evitar posibles alteraciones.

Prisión preventiva por 36 meses

El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal. El juzgado consideró que existen suficientes indicios de la comisión de los delitos imputados, además de un elevado riesgo de fuga y de obstaculización del proceso judicial, por lo que la medida se mantendrá durante tres años mientras se desarrollan las diligencias fiscales y el proceso penal correspondiente.

