Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' y líder de Los Injertos del Cono Norte, llega a Lima extraditado desde Paraguay
Erick Moreno Hernández, cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, registra una condena por 32 años de prisión por secuestro y extorsión desde diciembre de 2023.
Luego de una hora y 40 minutos de vuelo desde Arequipa y bajo un estricto operativo de seguridad, Erick Moreno Hernández (34), alias el ‘Monstruo’, uno de los criminales más buscados del Perú, arribó a las 6:25 pm a Lima resguardado por 23 oficiales, luego de un prolongado traslado internacional, procedente de Paraguay, y tras un proceso especial de coordinación entre las autoridades peruanas con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y las autoridades paraguayas, que incluyó paradas en Cochabamba (Bolivia) y Arequipa.
Tras el aterrizaje de la aeronave Antonov de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima, el detenido fue sometido a una evaluación por el médico legista y luego trasladado a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). El convoy estuvo integrado por al menos siete agentes del Grupo de Operaciones Especiales, que custodiaban el vehículo principal, además de otros ocho automóviles de apoyo desplegados para garantizar la seguridad durante el desplazamiento.
El cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte era uno de los hombres más buscados por el Ministerio del Interior desde diciembre de 2023, luego de ser condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Penal Superior de Lima, por los múltiples procesos por secuestro, extorsión y otros delitos graves que sacudieron la seguridad ciudadana en Lima y otras regiones.
Según las investigaciones policiales, se pudo conocer que el detenido habría planeado autolesionarse para que, al llegar al Perú, sea trasladado a un centro de salud, donde sus cómplices —que aún se encuentran en libertad— intentarían rescatarlo. La PNP anunció que el jueves 29 de enero darán a conocer el penal donde será trasladado Moreno Hernández.
