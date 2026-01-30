Carreras de salud y tecnología incrementaron vacantes en examen de admisión San Marcos 2026-II | Composición LR | Betsy de los Santos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) está próxima a desarrollar el proceso de Examen de Admisión 2026-II. En este sentido, la casa de estudios ha anunciado la incorporación de tres nuevas especialidades (Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Inteligencia Artificial y Geofísica) que, en conjunto, suman 199 vacantes.

En este contexto, y considerando la gran afluencia de postulantes que compiten por un lugar en la Decana de América, la universidad ha incrementado el número de plazas en algunas de sus carreras, entre ellas una de las más demandadas: Medicina Humana.

Las carreras de San Marcos que aumentaron más vacantes en 2026

Las especialidades vinculadas a tecnología y salud figuran entre las más beneficiadas. El Reglamento de Admisión precisa que la carrera de Medicina Humana incrementó su oferta en 31 cupos respecto al año anterior. Sin embargo, la que registró el mayor aumento fue Psicología, con 49. A continuación, conoce el top 5 de carreras de San Marcos que ampliaron sus vacantes este año:

Psicología: de 48 a 97 (49)

Medicina Humana: de 55 a 86 (31)

Ingeniería de Software: de 15 a 42 (27)

Ciencia de la Computación: de 15 a 39 (24)

Ingeniería Eléctrica: de 20 a 34 (14)

San Marcos lanza 3 nuevas carreras para Admisión 2026-II

Una de las nuevas propuestas de San Marcos es Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, que será dictada por la Facultad de Ingeniería Industrial y contará con 48 plazas disponibles. La carrera formará profesionales capacitados para diseñar y gestionar sistemas de movilidad e infraestructura ferroviaria, con énfasis en tecnologías digitales e inteligencia artificial. Asimismo, incluirá la participación de especialistas nacionales e internacionales y promoverá intercambios académicos con universidades y centros de investigación del extranjero.

También se incorporan la carrera de Inteligencia Artificial, a cargo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, que ofrecerá 61 puestos y brindará una formación interdisciplinaria basada en estándares internacionales, y la Licenciatura en Geofísica, impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, con 90 vacantes. Esta última estará enfocada en la gestión del riesgo de desastres, el cambio climático y el estudio integral de la Tierra, el océano y la atmósfera, preparando a sus egresados para desempeñarse en entidades públicas, investigación y docencia.

La UNMSM exhortó a los alumnos a adquirir el reglamento para conocer todas sus propuestas y los detalles del proceso de postulación.

