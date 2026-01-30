HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina
Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      
Sociedad

Medicina Humana, Psicología y más: las 5 carreras de la UNMSM que más aumentaron vacantes para el Examen de Admisión 2026-II

San Marcos anunció un aumento de vacantes en carreras de ciencia, salud y tecnología, además de incorporar tres nuevas especialidades para el proceso de admisión 2026-II. Estas últimas, en conjunto, ofrecerán 199 nuevas plazas.

Carreras de salud y tecnología incrementaron vacantes en examen de admisión San Marcos 2026-II
Carreras de salud y tecnología incrementaron vacantes en examen de admisión San Marcos 2026-II | Composición LR | Betsy de los Santos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) está próxima a desarrollar el proceso de Examen de Admisión 2026-II. En este sentido, la casa de estudios ha anunciado la incorporación de tres nuevas especialidades (Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Inteligencia Artificial y Geofísica) que, en conjunto, suman 199 vacantes.

En este contexto, y considerando la gran afluencia de postulantes que compiten por un lugar en la Decana de América, la universidad ha incrementado el número de plazas en algunas de sus carreras, entre ellas una de las más demandadas: Medicina Humana.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: San Marcos oficializó requisitos para postular gratis al próximo examen de admisión 2026-II: así puede ser exonerado del pago

lr.pe

Las carreras de San Marcos que aumentaron más vacantes en 2026

Las especialidades vinculadas a tecnología y salud figuran entre las más beneficiadas. El Reglamento de Admisión precisa que la carrera de Medicina Humana incrementó su oferta en 31 cupos respecto al año anterior. Sin embargo, la que registró el mayor aumento fue Psicología, con 49. A continuación, conoce el top 5 de carreras de San Marcos que ampliaron sus vacantes este año:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Psicología: de 48 a 97 (49)
  • Medicina Humana: de 55 a 86 (31)
  • Ingeniería de Software: de 15 a 42 (27)
  • Ciencia de la Computación: de 15 a 39 (24)
  • Ingeniería Eléctrica: de 20 a 34 (14)

PUEDES VER: Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

lr.pe

San Marcos lanza 3 nuevas carreras para Admisión 2026-II

Una de las nuevas propuestas de San Marcos es Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, que será dictada por la Facultad de Ingeniería Industrial y contará con 48 plazas disponibles. La carrera formará profesionales capacitados para diseñar y gestionar sistemas de movilidad e infraestructura ferroviaria, con énfasis en tecnologías digitales e inteligencia artificial. Asimismo, incluirá la participación de especialistas nacionales e internacionales y promoverá intercambios académicos con universidades y centros de investigación del extranjero.

También se incorporan la carrera de Inteligencia Artificial, a cargo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, que ofrecerá 61 puestos y brindará una formación interdisciplinaria basada en estándares internacionales, y la Licenciatura en Geofísica, impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, con 90 vacantes. Esta última estará enfocada en la gestión del riesgo de desastres, el cambio climático y el estudio integral de la Tierra, el océano y la atmósfera, preparando a sus egresados para desempeñarse en entidades públicas, investigación y docencia.

La UNMSM exhortó a los alumnos a adquirir el reglamento para conocer todas sus propuestas y los detalles del proceso de postulación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
San Marcos lanza nueva carrera con 90 vacantes para su Examen de Admisión 2026-II: alumnos accederían a convenios con IGP, Senamhi, DHN y más

San Marcos lanza nueva carrera con 90 vacantes para su Examen de Admisión 2026-II: alumnos accederían a convenios con IGP, Senamhi, DHN y más

LEER MÁS
San Marcos lanza becas para postular gratis al examen de admisión 2026-II: ¿cuáles son los requisitos y cómo puedes postular?

San Marcos lanza becas para postular gratis al examen de admisión 2026-II: ¿cuáles son los requisitos y cómo puedes postular?

LEER MÁS
San Marcos lanza 3 nuevas carreras para admisión 2026-II: cuáles son, vacantes y campo laboral

San Marcos lanza 3 nuevas carreras para admisión 2026-II: cuáles son, vacantes y campo laboral

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo

Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025