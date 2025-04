El domingo 13 de octubre, Camila Alvarado, una joven de 17 años que finalizó la secundaria hace menos de un año, logró obtener el primer puesto entre los 5.065 postulantes que participaron en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para una de las 55 vacantes disponibles en la carrera de Medicina. En una entrevista con el equipo de La República, Camila compartió información relevante sobre su trayectoria académica y su destacado logro en este proceso de selección universitaria.

¿Quién es Camila Alvarado, la estudiante que ocupó el primer puesto en Medicina UNMSM?

Camila Alvarado Risco estudió en el colegio Santo Domingo, ubicado en Chorrillos. El año pasado fue su primer intento de ingresar a esta universidad, postulando a la carrera de Toxicología mientras aún cursaba quinto de secundaria. Sin embargo, en esa oportunidad no logró el puntaje requerido y optó por no presentarse en el examen de marzo. "No me presenté en marzo porque sabía que no alcanzaría el puntaje. Sentía que no estaba completamente lista", comentó.

A pesar de su primera experiencia, la joven no se rindió y continuó preparándose con más dedicación para su segunda postulación, esta vez a una carrera diferente. Gracias a su esfuerzo, alcanzó su meta y este 13 de octubre obtuvo el primer puesto en Medicina, una de las carreras más exigentes y competitivas de la UNMSM. "Siempre me han interesado las Ciencias de la Salud. Quería estudiar Medicina porque es una carrera muy exigente y completa", señaló.

¿Cuál fue su método de estudio?

Ella estudiaba en la academia Vonex, donde dedicaba gran parte de su día a los temas del examen. "Las clases en la academia comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Luego, llegaba a casa a las 8 y repasaba lo que había visto durante el día", comentó.

Aunque en ocasiones el cansancio la superaba, no permitía que afectara su planificación. "Algunos días lograba repasar, otros no, porque estaba muy cansada. En esos casos, dejaba el repaso para el fin de semana. (...). Los sábados terminaba los temas de la semana, y los domingos repasaba teoría o asuntos que sentía que estaba olvidando", detalló.

En total, ella estudiaba entre 10 y 12 horas al día, incluidos los fines de semana. Aunque sabía que el tiempo era limitado, también era consciente de la importancia del descanso. "Procuraba relajarme un poco para no sobrecargarme. Sabía que, si me agotaba demasiado, no rendiría bien", añadió.

La Decana de América ofrece más de 70 carreras profesionales. Foto: UNMSM

¿Cómo le pareció el examen de admisión 2025-I de la UNMSM?

El examen de admisión de la UNMSM fue un desafío, pero llegó bien preparada. A pesar de su esfuerzo, antes de comenzar tenía dudas sobre si lograría ingresar. "Tenía miedo porque lo vi complicado. Pensé que los puntajes subirían mucho y que quizás no ingresaría por algunas preguntas", confesó. Sin embargo, al empezar a resolverlas, sintió más confianza al notar que muchos de los temas eran generales y que había estudiado lo suficiente.

Al comparar el simulacro con el último examen, la joven notó una diferencia en su preparación. "En el simulacro, aún había temas que no dominaba por completo y me parecieron difíciles. Pero en el examen real, ya estaba preparada. Había cerrado todos los temas y sabía lo suficiente", expresó. En el simulacro, Alvarado obtuvo 1.296 puntos, mientras que en el examen final logró 1.527 puntos, asegurando así su ingreso en primer puesto.

Examen de admisión 2025- I. Foto: composición LR

"Trabajen mucho en el aspecto emocional. Antes pensaba que el 80% era conocimiento y solo el 20% correspondía a lo emocional, pero ahora sé que mantenerse tranquilo es clave. Muchos se sobrecargan o se estresan demasiado, y eso les afecta en el examen", finalizó.

¿Qué carreras ofrece la UNMSM?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece una variada gama de programas académicos a nivel universitario. Algunas de las principales carreras que se pueden encontrar son:

Ingeniería de sistemas

Ingeniería geológica

Medicina

Contabilidad

Derecho

Enfermería

Administración

¿Cuántas personas postularon al examen de admisión 2025-I de la UNMSM?

En el examen de admisión 2025-I de la UNMSM, un total de 28.665 postulantes de todas las regiones del país compitieron por un lugar en esta prestigiosa universidad. La participación por género estuvo casi equilibrada, con un 50,1 % de hombres y un 49,9 % de mujeres, lo que refleja tanto la diversidad como el gran interés que San Marcos genera en la educación a nivel nacional.

¿Cuánto cuesta el examen de admisión de la UNMSM?

El costo del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) varía según la categoría del postulante. Para el proceso de admisión 2024, los precios fueron los siguientes:

Colegio público : S/450

: S/450 Colegio privado o parroquial: S/850

Examen de admisión de San Marcos. Foto: UNMSM

¿Cuáles son las 5 carreras de la UNMSM a las que todos los postulantes ingresaron en el examen de admisión 2025-I?

Administración de turismo

Contabilidad

Gestión tributaria

Auditoría empresarial y del sector público

Presupuesto y finanzas públicas

San Marcos. Foto: Andina

¿San Marcos brindará segunda oportunidad a quienes no ingresaron en el examen 2025-I?

Víctor Masuda Toyofuku, director general de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, explicó que los postulantes que no asistieron y no tomaron la prueba deben seguir los pasos siguientes para ser considerados en el segundo examen: