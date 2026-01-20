HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
EN VIVO

Primer ministro deja sin piso a José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Los elegibles deben cumplir requisitos específicos, como nacionalidad peruana y haber sido aceptados en programas académicos. Se requieren documentos y, en algunos casos, certificación de inglés.

Becas para estudiar una maestría en España. Foto: difusión
Becas para estudiar una maestría en España. Foto: difusión | difusión

La escuela de negocios ENAE Business School, vinculada a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena en España, habilitó una convocatoria de 40 becas parciales para estudios de maestría dirigidas a profesionales interesados en formación internacional. Esta oferta forma parte del programa denominado Beca Impulsa Internacional y fue difundida en Perú por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Las postulaciones para las becas se realizan de manera virtual y sin costo, con un plazo que se mantiene abierto hasta el 7 de junio de 2026. El proceso está dirigido a profesionales que ya han sido aceptados en uno de los programas de maestría elegibles y que cumplen con los requisitos establecidos por la institución convocante y por Pronabec.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

lr.pe

Cobertura y aspectos de la beca

Las becas parciales ofrecen una exención del 50 % del costo total del programa de maestría, aplicable sin distinción a las modalidades presencial, semipresencial o virtual. Además del descuento, los beneficiarios pueden acceder a materiales de estudio incluidos y a asistencia para los trámites del visado de estudios. También se han previsto facilidades de pago fraccionado para las maestrías presenciales y virtuales.

Para quienes opten por programas que incluyan una fase presencial en España, la oferta contempla alojamiento durante tres semanas, seguro médico, alimentación (desayuno y comidas) y un bono de transporte para ese periodo específico.

Programas académicos incluidos

La convocatoria abarca cuatro programas de maestría ofrecidos por ENAE Business School. Los cursos que forman parte de la beca son:

  • Máster en Dirección de Agronegocios.
  • Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones.
  • Máster en Comercio Internacional.
  • Máster en Logística y Dirección de Operaciones.

Estos programas tienen un enfoque académico orientado a la formación en áreas de negocios y gestión y se imparten en distintas modalidades para ajustarse a las necesidades de los participantes. Para conocer todas las materias que ofrece, pueden ser revisadas en su página web.

PUEDES VER: ¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

lr.pe

Requisitos y proceso de postulación

Para postular a las becas, los aspirantes deben haber completado el proceso de admisión a uno de los programas de maestría incluidos en la convocatoria. Además, se requiere acreditar la nacionalidad peruana o residencia en Perú, presentar copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte vigente, y entregar el título profesional de pregrado junto con un currículum vitae actualizado.

En caso de que el programa de maestría esté dictado en inglés, los candidatos deberán demostrar su nivel de dominio del idioma mediante una certificación válida. El proceso de selección podría incluir una entrevista telefónica adicional si así lo considera la institución.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS
Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para saber la lista de preseleccionados

Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para saber la lista de preseleccionados

LEER MÁS
¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS
El desolador testimonio de la hermana y esposo de la ecuatoriana encontrada fallecida en un colchón: "Dijo que iba a regresar"

El desolador testimonio de la hermana y esposo de la ecuatoriana encontrada fallecida en un colchón: "Dijo que iba a regresar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Sociedad

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025