Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

La escuela de negocios ENAE Business School, vinculada a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena en España, habilitó una convocatoria de 40 becas parciales para estudios de maestría dirigidas a profesionales interesados en formación internacional. Esta oferta forma parte del programa denominado Beca Impulsa Internacional y fue difundida en Perú por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Las postulaciones para las becas se realizan de manera virtual y sin costo, con un plazo que se mantiene abierto hasta el 7 de junio de 2026. El proceso está dirigido a profesionales que ya han sido aceptados en uno de los programas de maestría elegibles y que cumplen con los requisitos establecidos por la institución convocante y por Pronabec.

TE RECOMENDAMOS LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Cobertura y aspectos de la beca

Las becas parciales ofrecen una exención del 50 % del costo total del programa de maestría, aplicable sin distinción a las modalidades presencial, semipresencial o virtual. Además del descuento, los beneficiarios pueden acceder a materiales de estudio incluidos y a asistencia para los trámites del visado de estudios. También se han previsto facilidades de pago fraccionado para las maestrías presenciales y virtuales.

Para quienes opten por programas que incluyan una fase presencial en España, la oferta contempla alojamiento durante tres semanas, seguro médico, alimentación (desayuno y comidas) y un bono de transporte para ese periodo específico.

Programas académicos incluidos

La convocatoria abarca cuatro programas de maestría ofrecidos por ENAE Business School. Los cursos que forman parte de la beca son:

Máster en Dirección de Agronegocios.

Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones.

Máster en Comercio Internacional.

Máster en Logística y Dirección de Operaciones.

Estos programas tienen un enfoque académico orientado a la formación en áreas de negocios y gestión y se imparten en distintas modalidades para ajustarse a las necesidades de los participantes. Para conocer todas las materias que ofrece, pueden ser revisadas en su página web.

Requisitos y proceso de postulación

Para postular a las becas, los aspirantes deben haber completado el proceso de admisión a uno de los programas de maestría incluidos en la convocatoria. Además, se requiere acreditar la nacionalidad peruana o residencia en Perú, presentar copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte vigente, y entregar el título profesional de pregrado junto con un currículum vitae actualizado.

En caso de que el programa de maestría esté dictado en inglés, los candidatos deberán demostrar su nivel de dominio del idioma mediante una certificación válida. El proceso de selección podría incluir una entrevista telefónica adicional si así lo considera la institución.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.