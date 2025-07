La banda trasnacional denominada 'Los Pulpos' es una de las organizaciones criminales con mayor presencia en Latinoamérica. Su accionar delictivo se ha extendido en países como Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador y Brasil y sus negocios, como si de emprender se tratara, han evolucionado con las demandas del mercado mundial.

Actualmente, según información manejada por la Policía Nacional del Perú y organismos internacionales de inteligencia, este grupo, que inició sus operaciones en Trujillo, La Libertad, en los años noventa, se encuentra ligado a economías ilegales como la minería ilícita, el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, el sicariato, la extorsión y forman parte de la cadena de la venta de armas.

"Empezaron a "prestar servicios" y articularse con criminales locales para cometer actos de sicariato (...) En esa expansión, se dieron cuenta de que había una cosa muy importante: el nombre, la marca. A medida que generaran más terror, se les pagaría más y más rápido (...) En esta última evolución, ellos están negociando con organizaciones más pequeñas para que utilicen el nombre de 'Los Pulpos'. Es un tema de franquicia. Se está pensando como una verdadera estructura criminal, como una verdadera empresa del crimen", explica Jorge Luis Yarce Tamayo, exconsultor Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y profesor de la Universidad Central de Bogotá.

No es una banda inofensiva ni en retiro. De hecho, a la fecha, su presencia causa temor en países como Chile, donde compatriotas son víctimas de extorsión por negarse a pagar cupos. "Piden dinero a cambio de seguridad. Ahí es donde inicia todo (...) Hay gente que paga, hay otros que no. Pero a quien paga le van subiendo esta cuota cada vez más, hasta que llega un punto que es impagable", sentencia Fabián Collado Opazo, periodista especializado en temas policiales del informativo 24 horas de TVN de Chile.

En Trujillo, la banda también estaría vinculada a delitos como la extorsión y el sicariato, según el exjefe de la región Policía de La Libertad, Rogger Torres. No obstante, en esta zona del norte del país, principalmente en Pataz, la presencia de la minería ilícita ha llevado a que 'Los Pulpos' incursionen en ese negocio. "Hace cinco años ofrecían ‘custodia’ a los empresarios; servían como chalecos [personal de seguridad]. Ahora, según información policial, ya practican directamente la minería ilegal", advirtió.

La controversia tras la liberación anticipada del excabecilla de 'Los Pulpos'

En esa línea, la reciente liberación del excabecilla de la organización criminal, Jhon Smith Cruz Arce, conocido como ‘Jhon Pulpo', tras un habeas corpus presentado por la defensa legal y declarado fundado por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Tacna, ha causado indignación entre quienes aseguran que su red criminal todavía puede generar grandes daños a la seguridad nacional e internacional. "Lamentablemente, hay una decadencia por parte del sistema de justicia que ha permitido su libertad (...) Estamos en riesgo de que este delincuente vuelva a asechar Trujillo u otros lugares del mundo", acota Torres.

Para Jose Manuel Saavedra, experto en comunicación política, gubernamental y en Defensa y Estrategia Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), es muy posible que Cruz Arce salga del país en los próximos días. “Con las alarmas encendidas (…), podría estar en riesgo su libertad. Lo más probable es que se dirija hacia Bolivia, aunque también podría moverse a Argentina, Brasil o Paraguay, lugares donde ‘El Monstruo’ ya ha estado”, señala.

El exreo del penal de máxima seguridad de Challapalca, liberado este 15 de julio, accedió al beneficio penitenciario del 2x1, que reduce un día de condena por cada dos días de trabajo o estudio en prisión. Esta norma, vigente en el 2008 — año en que 'Jhon Pulpo' fue capturado y sentenciado por el asesinato de su expareja Marilyn Teresa Angulo y de Benjamín Salinas Ferrel, alias ‘Benja’ — fue posteriormente reemplazada por el régimen 6x1, actualmente en vigor.

Poder Judicial niega haber ordenado liberación de Jhon Cruz, presunto líder de Los Pulpos.

"Se ha actuado conforme a la ley. Imagínese que incluso terroristas ya han salido en libertad tras cumplir su condena. Según el Código de Ejecución Penal, a los internos se les reduce la pena al sumar los días de trabajo o estudio (...) El Poder Judicial no tiene que ver con el cómputo de la pena. Ese cálculo lo hace el INPE (...) Ahora, si se quiere modificar, eso es otra discusión", declaró para La República el abogado penalista Mario Amoretti.

No obstante, algunos críticos también han cuestionado el marco legal que permite estas liberaciones anticipadas, como ocurrió con Antauro Humala en el 2022. Según señalan, su excarcelación se basó en su participación en talleres dentro del penal, como la realización de proyectos de 'Hello Kitty'. "El fue liberado por la autoridad penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia; es decir, una entidad política bajo el Poder Ejecutivo. En mi opinión, fue favorecido por el régimen del [expresidente Pedro] Castillo, con disfraz de beneficios penitenciarios cuestionables. El Poder Judicial no tuvo nada que ver", declaró el exprocurador Ad-Hoc del caso Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado.

El tráfico de armas y la trata de personas: los otros negocios de la banda

Hasta el momento, 'Jhon Pulpo' no cuenta con restricciones judiciales. Según fuentes policiales, se han activado los protocolos de vigilancia para monitorear su entorno y las posibles futuras acciones del grupo. De acuerdo con información del INPE, el procedimiento interno aplicado se encuentra en revisión. En tanto, los especialistas advierten que, pese al clima de inseguridad que se vive en el Perú, su liberación podría tener repercusiones en el orden y mapa criminal de banda, tanto, en Trujillo, como en el resto de Latinoamericana.

La organización criminal también tendría vínculos con el tráfico de armas en la frontera con Ecuador, según advierte José Saavedra. "Tienen presencia allí, no tanto para operar delitos directamente, sino para abastecer con armas. Cruzan la frontera y venden armamento al mercado ecuatoriano”, explica.

En adición, Saavedra también recuerda que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido hace más de un año, se perpetró con armas importadas desde el Perú, las cuales fueron comercializadas por organizaciones criminales peruanas. “No se descartaría que ‘Los Pulpos’ estén detrás, ya que controlan esas zonas fronterizas", sostiene.

Mininter ofrece recompensa de medio millón de soles por dar con el paradero de Johnson Pulpo.

Asimismo, según ha confirmado el IX informe de CHS Alternativo (2022-2023), el crecimiento de las economías ilícitas en el Perú —como la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico — también estaría vinculado al accionar de organizaciones criminales en las que figuran bandas como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, los Tiguerones, el Comando Vermelho y Los Pulpos."Hay indicios de negociaciones con los cárteles de la droga del norte de Colombia en la zona de Catatumbo, un epicentro en conflicto", afirma Jorge Luis Yarce Tamayo.

Según el organigrama de la banda criminal al que accedió La República, la organización —actualmente denominada Los Pulpos Nueva Generación es liderada por Johnson Smith Ruiz Torres, alias “Johnson Pulpo”, hijo del excabecilla puesto en libertad, y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de medio millón de soles por su captura.

En ese sentido, con su liberación, ¿el esquema criminal tendría algún cambio? Para Jorge Luis Yarce Tamayo, "es muy probable que esta organización criminal ya no le responda directamente a él, sino a su hijo". Por lo tanto, los escenarios futuros aún son inciertos, ya que —según advierte— se trata de “una mafia familiar, muy al estilo siciliano”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.